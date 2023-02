Disney+ heeft veel te bieden in maart

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in maart kan zien.

STAR WARS: THE MANDALORIAN S3

Disney+ Original serie

De reizen van de Mandalorian door het Star Wars-sterrenstelsel gaan verder. Eens een eenzame premiejager, heeft Din Djarin zich herenigd met Grogu. Ondertussen worstelt de Nieuwe Republiek om het sterrenstelsel weg te leiden van zijn donkere geschiedenis. De Mandalorian zal paden kruisen met oude bondgenoten en nieuwe vijanden maken, terwijl hij en Grogu hun reis samen voortzetten.

1 maart

Stream wekelijks een nieuwe aflevering

ABBOTT ELEMENTARY S2

Originele comedyserie

In deze komedie volgen we een groep gedreven en gepassioneerde leerkrachten – en een ietwat toondove directeur – die hun weg zoeken in het openbare scholensysteem in Philadelphia. Ondanks de tegenslagen zijn ze vastbesloten hun leerlingen te helpen slagen in het leven. Hoewel deze hardwerkende ambtenaren met te weinig zijn en niet over voldoende middelen beschikken, houden ze van hun werk. Ook al zijn ze het niet eens met de visie van het schooldistrict ten opzichte van het onderwijs van de kinderen.

1 maart

Stream wekelijks een nieuwe aflevering

FINDING MICHAEL [12+]

Britse Disney+ Original

In 1999 werd Michael Matthews de jongste Brit die de Mount Everest beklom. Maar drie uur nadat hij de top had bereikt, verdween hij en werd hij nooit meer teruggevonden. Zijn broer, ondernemer en omroeper Spencer Matthews, was tien jaar oud toen Michael verdween en hij heeft zijn dood altijd moeilijk kunnen accepteren. Meer dan twintig jaar later ontvangt Spencer een foto van een lichaam op de berg die van Michael zou kunnen zijn. Hij vertrekt naar Nepal en rekruteert Nims Purja, de wereldrecordhouder van '14 pieken', om een team te leiden en de 'zone des doods' van de Everest af te zoeken om Michael te vinden. Eenmaal op een extreme hoogte van meer dan 8000 meter vertrouwt het team op een tienkoppige zoekploeg, gewapend met drones en de vaardigheden om buiten de lijnen van de top te gaan. Maar naarmate het weer begint te betrekken en de tijd tegenzit, komen ze voor een reeks onverwachte uitdagingen te staan.

3 maart

Exclusief op Disney+

BOSTON STRANGLER

Originele film

'Boston Strangler', van bekroond scenarist en regisseur Matt Ruskin, is een waargebeurde misdaadthriller over de baanbrekende journalisten die in de jaren zestig van de vorige eeuw het verhaal van de beruchte Boston Strangler-moorden naar buiten brachten. De film volgt Loretta McLaughlin, een verslaggever voor de Record-American, die als eerste journalist de Boston Strangler-moorden aan elkaar linkt. Terwijl de mysterieuze moordenaar steeds meer slachtoffers maakt, probeert Loretta samen met collega en vertrouweling Jean Cole haar onderzoek voort te zetten, maar het duo wordt belemmerd door het alomtegenwoordige seksisme in die periode. Ondanks het grote persoonlijke risico gaan McLaughlin en Cole erachteraan en zetten ze hun leven op het spel om de waarheid te achterhalen.

17 maart

GREY'S ANATOMY S19

'Grey's Anatomy', winnaar van de Golden Globe Award in 2007 voor de beste dramaserie en genomineerd voor meerdere Emmy's, waaronder voor de beste dramaserie, wordt beschouwd als een van de beste televisieprogramma's van onze tijd. Het spannende medische drama, dat inmiddels aan zijn 19e seizoen bezig is, volgt Meredith Grey en het team van artsen in het Grey Sloan Memorial die dagelijks worden geconfronteerd met beslissingen over leven en dood. Ze zoeken troost bij elkaar, en soms ontstaat er meer dan alleen vriendschap. Samen ontdekken ze dat noch geneeskunde, noch relaties kunnen worden gezien als zwart-wit.

22 maart

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Laat je op Internationale Vrouwendag op 8 maart inspireren door de fantastische documentaires, films en series in de 'Her Stories'-collectie op Disney+.

SCREEN QUEENS RISING [12+]

WOMEN OF IMPACT: CHANGING THE WORLD [0+]

DỌLÁPỌ̀ IS FINE [16+]

HYSTERICAL [12+]

JANE [12+]

HIDDEN FIGURES [12+]

MRS AMERICA [16+]

THE REAL QUEENS OF HIP-HOP [12+]

