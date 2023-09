Disney en Pixars 'Elemental' komt naar Disney+

Disney+ onthulde dat de vurige jonge vrouw Ember en de relaxte jongen Wade uit Disney en Pixars 'Elemental' vanaf volgende week te zien zijn op de streamingsdienst.

De originele animatiefilm kan vanaf 13 september gestreamd worden op Disney+. Die dag verschijnt ook de making-ofdocumentaire 'Good Chemistry: The Story of Elemental' en Pixar Animation Studios' kortfilm 'Carl's Date' met de geliefde pratende hond Dug.

'Elemental' van Disney en Pixar speelt sinds deze zomer in de bioscopen en behoort tot de wereldwijde top 10 van meest succesvolle films in 2023 en heeft wereldwijd 480 miljoen dollar aan box office opgebracht. De originele speelfilm speelt zich af in Element City, waar vuur-, water-, aarde- en luchtbewoners samenleven. In de film maken we kennis met Ember (stem van Leah Lewis), wiens vriendschap met een leuke en sentimentele jongen genaamd Wade (stem van Mamoudou Athie) haar overtuigingen over de wereld waarin ze leven op de proef stelt. 'Elemental' is geregisseerd door Peter Sohn, geproduceerd door Denise Ream, p.g.a., en uitvoerend geproduceerd door Pete Docter, met een scenario van John Hoberg & Kat Likkel en Brenda Hsueh met verhaal van Sohn, Hoberg & Likkel en Hsueh.

Pixar-regisseur Peter Sohn neemt kijkers mee op een grappige, persoonlijke reis door de inspiratie achter Disney en Pixars animatiefilm 'Elemental'.' 'Good Chemistry: The Story of Elemental' volgt de reis van zijn ouders van Korea naar New York, verkent de voormalige supermarkt van zijn vader midden in The Bronx en duikt in zijn keuze van een carrière in animatie in plaats van het familiebedrijf. De documentaire biedt een heerlijke kijk in de onverwachte invloeden die leidden tot het maken van het komedie-avontuur 'Elemental'.'

'Good Chemistry' is geregisseerd door Tony Kaplan en geproduceerd door Sureena Mann.

Geschreven en geregisseerd door de voor een Academy Award® genomineerde en Emmy® Award-winnaar Bob Peterson en geproduceerd door Kim Collins. In 'Carl's Date' stemt Carl met tegenzin in om op een date te gaan met een vriendin - maar toegegeven, hij heeft geen idee hoe daten tegenwoordig werkt. Dug, de immer behulpzame vriend, komt tussenbeide om Carls kriebels voor zijn date te sussen en geeft hem een paar beproefde tips om vrienden te maken - als je een hond bent. De nieuwe kortfilm, die op 21 juni in première ging voor 'Elemental' in de bioscoop, voegt zich bij een bestaande verzameling kortfilms, 'Dug Days', die de grappige avonturen volgen van de lieve pup met de high-tech halsband. 'Dug Days' is nu te streamen op Disney+.