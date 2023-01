'Disasters at Sea' nieuw op Discovery

Een schip dat zomaar op volle zee in tween breekt. Het overkwam het bulkschip Flare in 1998 toen het op weg was van Rotterdam naar Montreal om daar een lading graan op te halen.

Hoe kon het stevige schip van 180 meter lang zomaar ineens doormidden breken? Er was storm en de golven waren hoog, maar het schip had wel vaker zware omstandigheden meegemaakt. Te vol geladen was het ook niet, want het schip was juist helemaal leeg, in afwachting van zijn Canadese lading. Of speelde dat wellicht juist een rol en was het lichtere schip een speelbal van de zee geworden?

De serie 'Disasters At Sea' onderzoekt deze ramp waar 21 bemanningsleden bij omkwamen in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Marine-experts en overlevenden van de ramp reconstrueren wat er die nacht gebeurd moet zijn en welke lessen er getrokken kunnen worden om volgende rampen te voorkomen. Ook andere scheepsrampen worden onderzocht in dit nieuwe seizoen zoals de explosie van een chemische tanker, de plotselinge verdwijning van een schip in de Beringzee en de beroemde ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987 in het Engelse Kanaal.

'Disasters at Sea', vanaf zondag 8 januari om 21.30 uur op Discovery.