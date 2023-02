'Die Hart the Movie' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Prime Video presenteert de officiële trailer voor de film 'Die Hart', die op 24 februari in meer dan 240 landen wereldwijd exclusief op Prime Video in première gaat.

De satirische actiekomedie volgt Kevin Hart ('Ride Along', 'Vaderschap', 'Me Time') in zijn streven naar een levensveranderende rol. 'Die Hart' wordt geproduceerd door Hartbeat, Hart's wereldwijde mediabedrijf.

In 'Die Hart The Movie' ziet Hart een gefictionaliseerde versie van zichzelf spelen, terwijl hij van plan is om niet in een hokje te worden geplaatst als een komische wingman, maar serieus te worden genomen als een actiefilmster. Kevin Hart gaat naar de 'actieheldenschool' van Ron Wilcox, gespeeld door John Travolta ('Paradise City', 'Eye for an Eye'), waar hij probeert te leren hoe hij een van de meest begeerde actiesterren in de branche kan worden.

Kevin Hart en John Travolta worden vergezeld door Nathalie Emmanuel ('Game of Thrones', 'Fast & Furious' franchise), Josh Hartnett ('Wrath of Man', 'Paradise Lost') en Jean Reno ('Call My Agent!', '22 Bullets'). De film is geregisseerd door Eric Appel ('Brooklyn Nine-Nine') en geschreven door Derek Kolstad ('John Wick: Chapter 1, 2 & 3').

'Die Hart the Movie', vanaf 24 februari wereldwijd in première op Prime Video.