Deze films en series programmeert TV5MONDE in augustus

Deze maand kunnen kijkers van TV5MONDE genieten van bekroonde cinema met o.a. Yves Montand in de hoofdrol. Een overzicht van alles wat je deze maand te zien krijgt, vind je hier.

LA MENACE (NL ondertiteld)

Donderdag 17 augustus om 21.00 uur

Samen met zijn geliefde Dominique leidt Henri een transportbedrijf. Henri wordt echter verliefd op de knappe Julie en staat op het punt Dominique te verlaten. Zij is razend, confronteert haar rivale en pleegt daarna zelfmoord. De politie stelt vast dat het om moord gaat en Julie wordt beschuldigd en aangehouden...

Regie: Alain Corneau (Frankrijk/Canada, 1977)

Rolverdeling: Yves Montand (Henri), Carole Laure (Julie), Marie Dubois (Dominique),

Onderscheiding: César 1978 voor beste bijrol (Marie Dubois)

REGARDE-MOI (NL ondertiteld)

Zondag 27 augustus om 21.00 uur

Lofti, in de veertig, is een Tunesische immigrant die in Marseille woont. Hij brengt zijn tijd voornamelijk door in zijn winkel en met zijn zwangere Franse vriendin. Maar als zijn ex-vrouw een hersenbloeding krijgt, is hij opeens verantwoordelijk voor hun autistische zoontje van 9, Amr, die hij niet kent...

Regie: Nejib Belkadhi (Tunesië, 2017)

Rolverdeling: Nidhal Saadi (Lotfi), Onderscheidinghen: beste scenario (Fespaco 2019), beste acteur (Marrakech 2018)

