Derde seizoen van de Emmy-genomineerde serie 'Only Murders In the Building'

De Emmy®-genomineerde serie 'Only Murders In the Building' gaat op 8 augustus in première met de eerste twee afleveringen, exclusief op Disney+.

Steve Martin, Dan Fogelman en John Hoffman creëren samen een komisch moordmysterie. 'Only Murders in the Building' volgt drie onbekenden (gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez) die een obsessie delen voor true crime en plots zelf bij een zaak betrokken raken. Na een gruwelijk overlijden in hun exclusief appartementsgebouw aan de Upper West Side, vermoedt het trio dat er een moord is gebeurd. Ze gooien al hun misdaadkennis in de strijd en gaan op zoek naar de waarheid. De drie nemen tijdens hun onderzoek een podcast op om alles vast te leggen en ontdekken heel wat complexe, jarenoude geheimen. En wellicht zijn de leugens die ze elkaar vertellen zo mogelijk nog gevaarlijker. Al snel beseft het trio dat er een moordenaar in hun gebouw zou kunnen wonen en proberen ze de vele aanwijzingen te ontcijferen voor het te laat is.

In het derde seizoen onderzoeken Charles, Oliver & Mabel (gespeeld door Steve Martin, Martin Short & Selena Gomez) een moord achter de schermen van een Broadway-show. Ben Glenroy (Paul Rudd) is een Hollywoodster wiens Broadwaydebuut wordt afgebroken door zijn vroegtijdige dood. Geholpen door co-ster Loretta Durkin (Meryl Streep) begint ons trio aan hun moeilijkste zaak tot nu toe, terwijl regisseur Oliver wanhopig probeert zijn show weer in elkaar te zetten. Curtains up!

'Only Murders In the Building', vanaf dinsdag 8 augustus op Disney+.