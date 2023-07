De Disney+ highlights voor juli 2023

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in juli mag verwachten.

KIZAZI MOTO: GENERATION FIRE

Disney+ Original Serie

Deze geanimeerde sci-fi-anthologie boordevol actie presenteert tien futuristische visies van Afrika die zijn geïnspireerd door de diverse geschiedenissen en culturen van het continent. Deze tien kortfilms van een nieuwe generatie animatoren, geproduceerd door de Oscar®-winnende regisseur Peter Ramsey, zijn gebaseerd op unieke Afrikaanse perspectieven en verbeelden nieuwe werelden met geavanceerde technologie, aliens, geesten en monsters. Dit is Afrika zoals je het nog nooit hebt gezien.

Stream vanaf 5 juli

Alle afleveringen beschikbaar

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Na de gebeurtenissen van 'Avengers: Endgame' keert Peter Parker (Tom Holland) terug in 'Spider-Man: Far From Home.' Onze vriendelijke buurtsuperheld besluit zijn beste vrienden Ned, MJ en de rest van de groep te vergezellen op een Europese vakantie. Het plan van Peter om de superheldendaden een paar weken achter zich te laten, wordt echter al snel in de prullenbak gegooid als hij instemt met het helpen van Nick Fury (Samuel L. Jackson) bij het ontrafelen van het mysterie van verschillende aanvallen van elementaire wezens. Spider-Man en Mysterio (Jake Gyllenhaal) bundelen hun krachten om de ravage te bestrijden die zich verspreidt over het continent, maar niet alles is wat het lijkt.

Stream vanaf 7 juli

FX’S THE SECRETS OF HILLSONG

Originele serie

FX's 'The Secrets of Hillsong' is een vierdelige documentaireserie gebaseerd op de explosieve verslaggeving over de schandalen van de megakerk door journalisten Alex French en Dan Adler van Vanity Fair. De serie bevat de eerste interviews met de voormalige pastors Carl en Laura Lentz sinds hun publieke afzetting uit de kerk, waar jarenlang muzikanten, acteurs, atleten en andere beroemdheden deel van uitmaakten. De documentaire bevat ook aangrijpende gesprekken met veel van de parochianen die geconfronteerd worden met de groeiende publieke veroordeling nu de kerk geconfronteerd wordt met een stortvloed aan nieuwe onthullingen. Met nooit eerder vertoonde reportages en analyses van journalisten, historici en politici gaat de serie verder dan de schokkende krantenkoppen om de lange geschiedenis van Hillsong te onderzoeken waarin wangedrag in de doofpot werd gestopt om zichzelf beschermen.

Stream vanaf 12 juli

Alle afleveringen beschikbaar

FUTURAMA S11

Originele serie

Na een korte onderbreking van 10 jaar is 'Futurama' triomfantelijk uit de cryogene tube gekropen, met de volledige originele cast en satirische geest intact. De 10 gloednieuwe afleveringen van het elfde seizoen hebben voor elk wat wils. Nieuwe kijkers kunnen de serie vanaf hier oppikken, terwijl fans die al langer kijken antwoorden zullen krijgen op decennialange mysteries - waaronder ontwikkelingen in het epische liefdesverhaal van Fry en Leela, de mysterieuze inhoud van de kattenbak van Nibbler, de geheime geschiedenis van de boze robot Santa en waar de kikkervisjes van Kif en Amy zich bevinden. Ondertussen is er ook een volledig nieuwe pandemie in de stad en verkent de crew de toekomst van vaccins, bitcoin, cancelcultuur en streaming.

Stream vanaf 24 juli

BLEACH: THOUSAND YEAR BLOOD WAR PART 2

Originele serie

'BLEACH: Thousand-Year Blood War' volgt Ichigo Kurosaki, die door een toevallige ontmoeting de krachten van een Soul Reaper kreeg. Als een vervangende Soul Reaper raakte Ichigo verstrikt in het tumult van de Soul Society, een plek waar overleden zielen samenkomen. Maar met de hulp van zijn vrienden overwon Ichigo elke uitdaging om nog sterker te worden. Wanneer er nieuwe Soul Reapers en een nieuwe vijand opduiken in zijn geboortestad Karakura, springt Ichigo met zijn Zanpakuto terug op het slagveld om mensen in nood te helpen. Ondertussen ziet de Soul Society een plotselinge toename in het aantal Hollows dat wordt vernietigd in de World of the Living. De geschiedenis en de waarheid die de Soul Reapers duizend jaar lang verborgen hebben gehouden, komen eindelijk aan het licht. Aan alles komt een einde, want de laatste strijd van Ichigo Kurosaki begint!

Stream vanaf 8 juli

Alle afleveringen beschikbaar

UNE ZONE À DÉFENDRE

Originele serie

Greg, een jonge agent die werkt bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, krijgt de opdracht om onder een valse identiteit een ZAD te infiltreren. Daar ontmoet hij Myriam, een milieuactiviste. Wanneer hij 18 maanden later teruggestuurd wordt naar de ZAD, vindt Greg Myriam en komt hij erachter dat ze een baby heeft. Greg is verscheurd tussen zijn professionele ambities en hun ontluikende liefde, en moet een keuze maken die alles kan veranderen. De tijd dringt en binnenkort zal alles verdwijnen.

Stream vanaf 7 juli

Alle afleveringen beschikbaar

THE JEWEL THIEF

Originele documentaire

'The Jewel Thief' is het ongelooflijke verslag uit eerste hand van Gerald Blanchard, een van de meest creatieve, berekende en succesvolle criminele meesterbreinen in de moderne geschiedenis. Twee onwaarschijnlijke rechercheurs uit Winnipe volgen Blanchard over de hele wereld terwijl hij een reeks steeds uitgebreidere overvallen pleegt in een zoektocht naar roem en bekendheid door middel van een leven vol misdaad.

Stream vanaf 13 juli

Exclusief op Disney+

OP DE PLANNING VOOR 2023

Disney+ heeft meer titels bevestigd die in 2023 exclusief op de service in België in première gaan, van exclusieve Originals tot terugkerende favorieten. Ontdek hieronder een voorproefje ...

LOKI S2

Stream vanaf 6 oktober

ECHO

Stream vanaf 29 november

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S3

Stream vanaf 8 augustus

STAR WARS: AHSOKA

Stream vanaf 23 augustus

BRAWN; THE IMPOSSIBLE FORMULA 1® STORY (werktitel)

2023

WELCOME TO WREXHAM S2

2023

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MOVIE: THE SERIES S4

Stream vanaf 9 augustus

CULPRITS

2023

WAT KOMT ER NOG NAAR DISNEY+ IN JULI?

DRAG ME TO DINNER S1 [16+]

Stream vanaf 26 juli

THE WATCHFUL EYE S1

Stream vanaf 5 juli

PJ MASKS S5 [6+]

Stream vanaf 12 juli

THE OWL HOUSE S1

Stream vanaf 5 juli

DUCKTALES S1-3

Stream vanaf 5 juli

THE LESSON IS MURDER [16+]

Stream vanaf 19 juli

GOOD TROUBLE S5 [16+]

Stream vanaf 19 juli

PRIDE FROM ABOVE

Stream vanaf 21 juli