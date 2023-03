'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen' wordt de eerste Nederlandse Disney+ Original film

Disney+ heeft het startsein gegeven voor de productie van de film 'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen', geproduceerd door de productiemaatschappij Elbe Stevens Films en geschreven door meervoudig bekroonde schrijver Benny Lindelauf.

'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen' is zijn eerste filmscenario. Tim Oliehoek wordt de regisseur van deze eerste Nederlandse Disney+ Original film voor het internationale streamingplatform. 'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen' gaat naar verwachting in het voorjaar van 2025 in première op Disney+.

'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen'

Het leven van de 37-jarige sierkippenhouder Gaby wordt op haar kop gezet wanneer een ballonvaarder op het land naast haar boerderij neerstort, alwaar zij woont met haar 6-jarige zoon Kuif, haar norse moeder Mientje en de depressieve haan Bouillon. Gaby verliest niet alleen haar hart, maar ook de grip op haar eigen gecreëerde wereld. 'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen' is een ontroerend verhaal over liefde loslaten, rouw en acceptatie.

Regisseur Tim Oliehoek: 'De pre-productie van 'De Ballonvaarder Die Uit De Lucht Kwam Vallen' is begonnen. Ik kan nog steeds niet geloven dat we na 6 jaar ontwikkelen dit prachtige verhaal gaan verfilmen. Het verhaal van Benny Lindelauf kaart herkenbare en confronterende thema’s aan en ik vind het bewonderenswaardig hoe Benny zijn eigen wereld heeft gecreëerd. Ik kan niet anders dan bekennen dat ik smoorverliefd ben op elke letter van het scenario. Na 5 bioscoopfilms heb ik mezelf namelijk beloofd dat ik alleen weer een speelfilm wil regisseren als de noodzaak op papier te lezen is en ik geloof dat ik die noodzaak als regisseur in dit verhaal heb gevonden. Ik voel me ontzettend vereerd dat Disney+ het verhaal heeft omarmd en dat we de kans krijgen om dit lieve, geestige en tevens ontroerende verhaal te vertalen naar film.'

Evert van der Veer (VP, Programming, Disney+ EMEA): 'Na de eerste scripted original serie 'Nemesis', starten we nu met de productie van de eerste Disney+ Original film van Nederlandse bodem. De productie van lokale originele content met creatief toptalent uit Nederland en België is een fantastische stap naar het uitbreiden van onze lokale content op het internationale streamingplatform. Disney+ vestigt zich daarmee nog sterker op de Beneluxmarkt.'

Mascha van Erven (Director Local Original Productions, Disney+ Benelux): 'We zijn verheugd om dit bijzondere verhaal van Benny Lindelauf, met haar unieke personages, te kunnen vertellen. Wij kijken uit naar de samenwerking met het Limburgse productiehuis Elbe Stevens Films. Tim Oliehoek is de gedroomde regisseur om dit buitengewone liefdesverhaal tot leven te laten komen in onze eerste Disney+ Original film.'