'Daisy Jones & The Six' in première op Prime Video

'Daisy Jones & The Six', gebaseerd op de bestseller van Taylor Jenkins Reid, is een muzikale dramaserie over de opkomst en het verval van een beroemde rockband.

In 1977 stonden Daisy Jones & The Six aan de top van de wereld. Met twee charismatische zangeressen aan het hoofd - Daisy Jones (Riley Keough) en Billy Dunne (Sam Claflin) - is de band opgeklommen van anonimiteit naar wereldfaam. En vervolgens, na een uitverkochte show in Chicago's Soldier Field, stopten ze ermee. Nu, tientallen jaren later, stemmen de bandleden er eindelijk mee in om de waarheid te onthullen. Dit is het verhaal van hoe een iconische band implodeerde op zijn hoogtepunt.

In de serie spelen Riley Keough als Daisy Jones, Sam Claflin als Billy Dunne, Camila Morrone als Camila Dunne, Will Harrison als Graham Dunne, Suki Waterhouse als Karen Sirko, Josh Whitehouse als Eddie Roundtree, Sebastian Chacon als Warren Rojas, Nabiyah Be als Simone Jackson en Tom Wright als Teddy Price, met een speciaal gastoptreden van Timothy Olyphant als Rod Reyes.

'Daisy Jones & The Six', vanaf vrijdag 3 maart op Prime Video.