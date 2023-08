'Botched' seizoen 8 te streamen op Hayu

De wereldberoemde dokters Terry Dubrow en Paul Nassif zijn terug in de operatiekamer voor seizoen acht van de hitserie 'Botched'. De serie is vanaf 4 augustus te streamen op Hayu.

Het ultieme doktersduo keert terug om een aantal van de meest complexe gevallen tot nu toe aan te pakken, terwijl hun ‘bromance’ voortduurt en ze blijven lachen en gekkigheid uithalen. In een fris nieuw kantoor zien de artsen een reeks hoopvolle patiënten die catastrofale trauma's onthullen als gevolg van misgelopen operaties, geboorteafwijkingen en gruwelijke ongelukken.

Enkele patiënten in dit seizoen zijn:

Een vrouw die veel is afgevallen gaat onder het mes voor een routine buikwandcorrectie, nadat ze haar man heeft verloren bij een bizar bedrijfsongeval. Ze krijgt een rampzalige infectie die haar bijna het leven kost en haar maag misvormd achterlaat.

Een patiënt met een zeldzame aandoening waardoor haar darmen aan de buitenkant van haar lichaam zaten, onderging als kind vijf verschillende operaties. Hoewel haar eerste artsen haar leven redden, hield ze er een maag vol knobbels en littekens aan over.

Een patiënt die als kind op een spijker trapte, onderging een pijnlijke huidtransplantatie, waardoor ze een gezwel aan haar voet overhield dat ze een "klein schooiertje" noemt.

Een vrouw met een agressieve vorm van huidkanker onderging een 10 uur durende operatie die een aanzienlijk gat in haar gezicht achterliet. Als gevolg daarvan is ze gedwongen om een prothese te dragen en heeft ze moeite om in de spiegel te kijken.

Een slachtoffer van een hondenbeet die het hele puntje van haar neus verloor, werd depressief nadat ze 20 verschillende mislukte operaties had ondergaan om haar gezicht te corrigeren.

'Botched' wordt geproduceerd door Evolution Media, een MGM Company, met Alex Baskin, Matt Westmore, Joe Kingsley, Jen McClure Metz, Sarah Kane en Ben DeNoble als uitvoerende producenten, samen met Dr. Terry Dubrow en Dr. Paul Nassif.

'Botched' brengt iedereen in vervoering in het achtste seizoen dat vanaf 4 augustus te streamen is op Hayu.