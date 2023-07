Bekende interieur-experts bouwen levensecht Barbie-huis in 'Barbie Dreamhouse Challenge'

Barbie komt tot leven in een nieuw renovatieprogramma. In 'Barbie Dreamhouse Challenge' werken vijftien interieurdesigners en renovatie-experts plus één chef-kok samen om een levensecht Barbie-huis te creëren.

De designers werken in acht teams van twee die bestaan uit bekende namen zoals Egypt Sherrod en Mike Jackson ('Married to Real Estate'), Jonathan Knight en Kristina Crestin ('Farmhouse Fixer') en Ty Pennington ('Rock the Block').

In het programma, dat gepresenteerd wordt door ontwerper en supermodel Ashley Graham, brengen de teams het iconische jeugdidool tot leven in een huis in Zuid-Californië. Ze vernieuwen elk deel van het huis met een tijdperk-specifieke stijl, zoals een keuken uit de ‘Atomic Age’ van begin jaren zestig, een discosfeer uit de jaren zeventig en een hoofdslaapkamer die is uitgedost in glamour uit de jaren tachtig. Uiteindelijk krijgt één gepassioneerde Barbiefan de kans om een verblijf te winnen in dit bijzondere Barbiehuis.

'Barbie Dreamhouse Challenge' is op zondag 23 juli om 19.00 uur te zien bij TLC en op discovery+.