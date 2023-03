Bekend sportpresentator BBC op non-actief na controversiële uitspraak

Gary Lineker, oud-voetballer en populair presentator bij BBC Sport is door de Britse openbare omroep op non-actief gezet nadat hij een controversiŽle uitspraak heeft gedaan.

Lineker stuurde een tweet waarin hij het beleid van de huidige Britse regering vergeleek met dat van Nazi-Duitsland. Een brug te ver voor de BBC. De openbate omroep stelde de presentator op non-actief en kwam met onderstaand statement:

'De BBC heeft de afgelopen dagen uitgebreid gesproken met Gary en zijn team. We hebben gezegd dat we zijn recente sociale media-activiteiten beschouwen als een schending van onze richtlijnen.

De BBC heeft besloten dat hij geen 'Match of the Day' meer presenteert totdat we een duidelijk standpunt hebben over zijn gebruik van sociale media.

Als het gaat om het leiden van onze voetbal- en sportverslaggeving is Gary ongeëvenaard. We hebben nooit gezegd dat Gary een opinievrije zone moet zijn, of dat hij geen mening mag hebben over zaken die voor hem van belang zijn, maar we hebben wel gezegd dat hij zich verre moet houden van partijpolitieke kwesties of politieke controverses.'