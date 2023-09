'90 Day: The Last Resort' vanaf zaterdag op TLC

Vijf koppels van '90 Day Fiancé' zijn het einde nabij en kiezen voor een allerlaatste redmiddel om hun relatie te redden. Ze checken in op een luxe relatie-resort waar ze met de hulp van een team van professionals actief gaan werken aan problemen rondom vertrouwen, seks, jaloezie, woede en intimiteit.

Denk aan heftige groepstherapieën, intense sessies, regressietherapieën naar vorige levens en unieke activiteiten zowel binnen als buiten het resort. Is '90 Day: The Last Resort' hun laatste hoop op een liefdevolle connectie? Kan de zonnige paradijselijke omgeving meewerken om de kou uit hun relaties te halen, of bereikt het door alle openhartigheid en opengereten wonden juist het kookpunt? Een ding is zeker: de verhoudingen tussen de koppels onderling zorgen ook voor de nodige spanningen. Aan het eind van de retraite staat elk koppel voor de keuze: samen verder of elk hun eigen weg gaan.

'90 Day: The Last Resort', vanaf zaterdag 2 september om 20.00 uur op TLC.