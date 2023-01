'90 Day Fiancé UK' vanaf donderdag op TLC

De populaire serie '90 Day Fiancé' strijkt neer in het Verenigd Koninkrijk. Want ook Britse singles vinden soms hun grote liefde in het verre buitenland.

Tenminste, ze hopen dat het hun grote liefde is. De speciale spin-off '90 Day Fiancé UK' volgt acht stellen die elkaar - soms na jaren online daten - nu eindelijk gaan ontmoeten. Voor de meesten is dat dus voor de eerste keer!

Zoals de 31-jarige Bridie die tijdens een online game de 28-jarige Host uit Libanon leerde kennen. Na twee jaar online daten (en gamen) besluit Bridie naar Beiroet te vliegen om haar vriend voor het eerst te zien. Is hij in het echt net zo leuk? Ook Kadie (26) uit West Yorkshire heeft haar Mexicaanse vriend Alejandro (30) nog nooit in het echt gezien sinds ze elkaar in 2021 online leerden kennen. Terwijl hij op het punt staat om naar Engeland te vliegen, maakt Kadie zich zorgen of de goedgebouwde fitnessfanaat haar in het echt wel aantrekkelijk vindt.

Net als bij de Amerikaanse versie zijn er nu ook weer familieleden en vrienden die twijfels hebben over de haalbaarheid van deze overzeese relaties of over de ware intenties van de buitenlandse geliefden. Maar de deelnemers weten het in elk geval zeker: hun liefde voor de ander is zo groot dat ze er alles voor over hebben om elkaar te zien!

'90 Day Fiancé UK', vanaf donderdag 12 januari om 20.30 uur op TLC.