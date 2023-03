'90 Day Fiance: The Other Way' vanaf vrijdag op TLC

Hoe is het om de liefde van je leven te vinden in een heel ander land met een totaal andere cultuur? Dat ondervinden opnieuw zes Amerikaanse singles in het nieuwe seizoen van '90 Day Fiance: The Other Way'.

Zoals de 42-jarige Daniele uit New York die als een blok viel voor de tien jaar jongere (en een stuk langere) Johan uit de Dominicaanse Republiek. Hoewel ze elkaar amper kennen, geeft ze alles op om te verhuizen naar het Caribische land.

Ook de 46-jarige Jen zet een rigoureuze stap als ze haar familieboerderij in Oklahoma verruilt voor het drukke India waar ze verliefd werd op fitnessinstructeur, model en voormalig advocaat Rishi (32). Kris en Gabriel vonden beiden hun liefde in Colombia. Kris – afkomstig uit de bible belt van Alabama – is tweemaal getrouwd geweest met een man, maar raakte nu verliefd op Jeymi. Hoe is het voor haar om nu voor het eerst een serieuze relatie te hebben met een vrouw uit ook nog een heel andere cultuur? Gabriel is een energieke transgender man die verliefd raakte op de eveneens energieke Isabel. Na hun eerste date vertelt hij te zijn geboren in het verkeerde lichaam, maar tot zijn blijdschap maakt dat voor Isabel niet uit, omdat ze hem volledig ziet als man.

Zijn de andere relaties allemaal zo begripvol, of gaan de prille liefdes weer gepaard met de nodige issues, vertrouwenskwesties en/of verkeerde verwachtingen zoals in eerdere seizoenen? Let’s find out!

'90 Day Fiance: The Other Way', vanaf vrijdag 3 maart om 20.30 uur op TLC.