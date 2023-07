'90 Day Fiance: Love In Paradise' te zien op TLC

Zon, zee en zwoele zomeravonden. Als er ergens een plek is waar verliefd worden vanzelf lijkt te gaan, dan is het wel op paradijselijke stranden. Dat weten de stellen van '90 Day Fiance: Love In Paradise' maar al te goed.

Ze leerden elkaar kennen op idyllische plekjes als de Cariben, Columbia of de Dominicaanse Republiek en staan nu op punt hun liefde naar een volgend niveau te tillen. Dan moet blijken of de realiteit van een echte relatie ook stand kan houden zonder de zonnige vakantie-vibes.

Zoals bij de Amerikaanse DeValentine en de Columbiaanse Carlos die elkaar al een tijdje kennen en nu op het punt staan te gaan trouwen, ondanks de ruzies die de twee bazige mannen regelmatig met elkaar hebben. Of gooit een geheime affaire toch nog roet in het eten?

In dit nieuwe seizoen wordt Jessica tijdens een cruise door het Caribisch gebied op slag verliefd op de aantrekkelijke barkeeper Juan uit Columbia. De vonk bleek wederzijds en inmiddels hebben ze elkaar al meerdere keren gezien. Jessica woont zelf in een saai en koud stadje in het noorden van de VS met haar twee jonge zonen. Zit er wel een serieuze toekomst in deze paradijselijke liefde?

Ook de 51-jarige Scott uit Florida is een nieuw gezicht. Na tien jaar single te zijn geweest vol losse affaires vindt hij dat het tijd voor iets serieus wordt. In de 56-jarige Lidia uit de Domicaanse Republiek denkt hij zijn mooie en intelligente droomvrouw gevonden te hebben. De aantrekkelijke advocaat met een sterke persoonlijkheid heeft zelf al twaalf jaar geen relatie gehad en is daarom even enthousiast als huiverig om iets met Scott te beginnen. Kan de voormalige womanizer haar vertrouwen winnen en haar warmbloedige hart laten smelten?

'90 Day Fiance: Love In Paradise', vanaf zaterdag 29 juli om 22.00 uur op TLC.