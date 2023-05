'90 Day Fiance: Love In Paradise' nieuw te zien op TLC

Liefde, lust en lange afstanden blijken niet altijd een goede combinatie. Ook niet als de liefde zich in het paradijs bevindt. Dat blijkt uit het nieuwe seizoen van '90 Day Fiance: Love In Paradise' waarin vijf Amerikanen gevolgd worden die hun droompartner gevonden denken te hebben in paradijselijke oorden.

Na de idyllische ontmoeting blijkt de voortzetting in een serieuze relatie niet altijd eenvoudig. Daniele uit New York reist opnieuw af naar de Dominicaanse Republiek om te trouwen met haar vakantieliefde Yohan die ze daar vijf maanden eerder ontmoette. Is de reusachtige womanizer wel echt klaar om zich te binden of trouwt hij om het geld, wat Danieles vrienden vermoeden?

Aryanna raakte zelfs zwanger van haar vakantiecrush Sherlon op Jamaica. Zij wil daarom ook graag trouwen en een gezin stichten, maar Sherlon is erg terughoudend. Inmiddels is hun zoon Odin in Amerika geboren, zonder zijn vader om hem heen. Aryanna reist met Odin naar Jamaica in de hoop dat Sherlon nu wel wil trouwen. VaLentine ontmoette de Colombiaanse Carlos anderhalf jaar geleden online en de twee waren meteen verkocht. Toch hebben de twee ook de nodige seksuele issues omdat beide mannen ‘top’ zijn. VaLentine stelt daarom voor om een derde man erbij te halen die voor hen beiden als ‘bottom’ kan gelden tussen de lakens, maar dat ziet de jaloerse Carlos niet zitten. Hoe zal dit gaan nu ze elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten in Colombia?

Kijk tevens vanaf zondag 21 mei om 21.00 uur '90 Day Fiance: Love In Paradise Pillow Talk' waar de favorieten van '90 Days' samen de aflevering bekijken en bespreken.

'90 Day Fiance: Love In Paradise', vanaf zaterdag 20 mei om 22.00 uur op TLC.