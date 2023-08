5 dingen om niet te vergeten uit oa. 'The Wheel of Time' en 'The Summer I Turned Pretty'

Het is bijna zo ver, op 1 september gaat het nieuwe seizoen van 'The Wheel of Time' in première op Prime Video. De cast bereid je alvast goed voor met 5 dingen uit seizoen 1 die handig zijn om te onthouden.

Het nieuwe seizoen, gebaseerd op de epische boekenserie van Robert Jordan, belooft opnieuw een betoverend avontuur te worden.

'The Wheel of Time' is vanaf 1 september te zien op Prime Video.

'The Summer I Turned Pretty' S3

Het tweede seizoen van 'The Summer I Turned Pretty' is één van de 10 meest bekeken seizoenen van alle series ooit op Prime Video. Na dit succes kondigt Prime Video ook het derde seizoen aan van het geliefde drama, dat zal bestaan uit 10 afleveringen.

'Those About To Die'

Tot slot neemt Prime Video de kijkers mee naar het oude Rome met 'Those About To Die', een historische dramaserie van regisseur Roland Emmerich ('Moonfall', 'Independence Day', 'Godzilla'). Deze 10-delige serie, geïnspireerd door het gelijknamige non-fictie boek van Daniel P. Mannix, belooft een spectaculaire en complexe reis naar de wereld van wagenrennen en gladiatoren gevechten te worden. Met een cast vol getalenteerde acteurs, waaronder Sir Anthony Hopkins, wordt dit een zeker een unieke ervaring.

'Those About To Die' is in 2024 te zien op Prime Video.