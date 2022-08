25 jaar na dato analyseren oud-rechercheurs en andere direct betrokkenen tragische dood van Prinses Diana

Het is deze maand 25 jaar geleden dat de wereld opgeschrikt werd door de tragische dood van Prinses Diana. En nog altijd is haar overlijden omgeven door vraagtekens en complottheorieŽn.

Werd ze inderdaad opgejaagd door motorrijdende paparazzi, waardoor de auto op hoge snelheid tegen de tunnelpilaren crashte? Was de chauffeur – die geen professionele chauffeur was – onder invloed? Of speelde er iets heel anders en is Lady Di doelbewust om het leven gebracht?

Voor het eerst vertellen enkele directbetrokkenen hun kant van het verhaal in de vierdelige serie 'The Diana Investigations'. Franse rechercheurs van de Brigade Criminelle, die ter plaatse waren en het onderzoek leidden, vertellen over hun bevindingen. Daarnaast geven enkele paparazzi die inderdaad achter de auto reden hun kijk op de zaak. Ook is er aandacht voor andere theorieën en komen ooggetuigen van destijds aan het woord.

Samen met de unieke beelden, fotomateriaal en analyses van journalisten die de zaak al decennia volgen, krijgen we zo een zeer gedetailleerd beeld van een van de meest tragische gebeurtenissen van de afgelopen decennia.

Twijfels

Al snel na de dood van Diana duiken de eerste twijfels op over de mogelijk doodsoorzaak, aangejaagd door de eerste forums van het dan nog prille internet en breeduit gedeeld in de tabloids. Zou het echt door een paar paparazzi op motoren komen? 'De meest gefotografeerde vrouw ter wereld die sterft omdat ze niet wil dat er een foto van haar gemaakt wordt? That doesnt make sense.' Zo verwoordt reporter Duncan Larcomb in de documentaireserie de gedachte van een groot deel van de publieke opinie. Ook de fotograaf die op een van de motoren zat, heeft zo zijn twijfels. 'Of de fotografen nu de auto opgejaagd hebben of niet, het is niet wat het ongeluk heeft veroorzaakt. Er is iets niet in de haak.'

Onder invloed?

Was de chauffeur Henri Paul wellicht onder invloed, zoals ook breeduit in de Britse media werd verkondigd? Videobeelden uit de lobby van het hotel laten niet zien dat hij onstabiel loopt. Ook zijn allerbeste vriend vertelt in de documentaire dat Paul niet de persoon was die met alcohol achter het stuur zou stappen. Wel is het opmerkelijk dat hij eigenlijk geen professionele chauffeur was, maar het hoofd van de security van het Ritz-hotel was. Paul overleefde het ongeluk ook niet, net als Dodi Al-Fayed, op dat moment de vermeende geliefde van Diana.

Ongeluk of moord

Wat gebeurde er dan wel? Zelfs de vader van Dodi Al-Fayed, de steenrijke zakenman en eigenaar van het Ritz-hotel Mohamed Al-Fayed, denkt op dat moment dat zijn zoon vermoord is. Dat zegt de privé-detective die door Al-Fayed was ingehuurd om het officiële politieonderzoek kritisch te volgen. De Franse politie trekt alle vermoedens na, voor zover mogelijk. Fabrice Culvillier van de Brigade Criminelle zegt dat ze duizenden meldingen kregen van mensen die iets wisten of gezien hadden. Volgens hem is het niet makkelijk om altijd een goed onderscheid te maken tussen wat waar en verzonnen is. Zijn collega Eric Gigou vult aan: 'Bewijzen dat iets gebeurd is, is mogelijk via forensische middelen en politiewerk. Bewijzen dat iets niet gebeurd is, is veel moeilijker.'

Toch wordt er in de documentaire veel duidelijk en worden feiten en verzinsels zeer gedegen van elkaar gescheiden met nieuwe inzichten en nooit eerder gedeelde details.

'The Diana Investigations' is op zondag 28 augustus en maandag 29 augustus om 21.00 uur te zien bij ID en ook op discovery+.