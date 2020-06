VTM is niet langer 'Zot van Koken'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Vanaf september voorziet VTM geen kookprogramma meer in de vooravond. Na twee seizoenen van 'Zot van Koken' keert Loïc Van Impe niet meer terug op de zender. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar in september begon voor de jonge foodvlogger Loïc Van Impe het kookavontuur bij VTM. Opdracht: Jeroen Meus en zijn 'Dagelijkse Kost' op Eén het vuur aan de schenen leggen. Hoewel Van Impe een vaste schare fans had, bleek hij niet opgewassen tegen de Leuvense tv-chef. Van Impe was dan wel populair bij jongere kijkers, van concurrentie met 'Dagelijkse Kost' was amper sprake. En dus mag Van Impe niet meer terugkeren in september. Meer nog, VTM stopt volledig met een kookprogramma in de vooravond.

De traditie van kookprogamma's bij VTM begon in 1996 met Piet Huysentruyt en... Mimi Smith in 'Lekker Thuis'. In 2004 kwam niemand minder dan Jeroen Meus in de plaats van dat programma. Hij maakte 95 afleveringen van 'Met Meus en Vork'. Na afloop daarvan trommelde VTM Huysentruyt weer op voor 'De Perfecte Keuken'. In 2012 moest de West-Vlaming plaats ruimen voor Sofie Dumont en 'De Keuken van Sofie'. Dat verhaal duurde tot 2017 toen VTM besloot om in zee te gaan met voedingscoach Sandra Bekkari en haar 'Open Keuken'. Sinds september 2019 was er dan Van Impe met 'Loïc: Zot van Koken'. En ook aan dat verhaal komt dus nu een einde.

VTM sleutelt momenteel nog volop aan de najaarsprogrammering, dus wat in de plaats van 'Zot van Koken' komt, is nog niet bekend. Eerder kon je al bij TVvisie lezen dat ook de toekomst van 'De Buurtpolitie', dat traditioneel na het kookprogramma wordt uitgezonden, onzeker is.

Bron Het Laatste Nieuws - eigen bericht