VRT en Boek.be komen met alternatief voor Boekenbeurs 2020

De VRT en Boek.be slaan de handen in elkaar om een bijzonder alternatief voor de Boekenbeurs te organiseren van zondag 1 tot en met woensdag 11 november. Boek.be nam daarvoor boekenliefhebber Tom De Cock onder de arm.

Elf dagen lang zal hij vanuit Antwerpen zo'n 300 grote namen uit de Vlaamse en internationale boekenwereld interviewen. En een vliegende reporter trekt door Vlaanderen om lezers en auteurs te ontmoeten en zo mee het leesvirus te verspreiden.

De VRT capteert al die interviews en zendt ze via livestream uit op VRT NU. Alle radio- en televisiezenders van de VRT zullen daarnaast de alternatieve Boekenbeurs op hun eigen manier centraal zetten in de programmatie, met veel aandacht voor de kracht van boeken, de stem van lezers en de visie van auteurs. Zo willen de VRT en Boek.be heel Vlaanderen aan het lezen krijgen en de auteurs, boekhandels, uitgeverijen en bij uitbreiding de hele boekensector een hart onder de riem steken.

Vé Bobelyn, verantwoordelijke Boekenbeurs Boek.be: 'Ik ben heel trots op deze sterke samenwerking met de VRT. Het is een straf project geworden waarmee we auteurs en boekenliefhebbers verbinden op diverse manieren en waarbij de boeken te bewonderen zijn in de vele boekhandels en culturele verenigingen die ons continu blijven steunen. En volgend jaar nodigen we iedereen opnieuw graag uit in Antwerpen voor een groots boekenfeest!'

Alternatieve Boekenbeurs 2020

De herfstvakantie staat traditiegetrouw in het teken van de Boekenbeurs. Elk jaar betekent dat een feestweek voor de vele boekenliefhebbers. Door de coronacrisis kan de Boekenbeurs dit jaar echter niet doorgaan in fysieke vorm. Om dat gemis te verzachten hebben de VRT en Boek.be beslist om de handen in elkaar te slaan en een alternatief uit te werken dat de kracht van de Boekenbeurs behoudt: lezers inspireren en in contact brengen met auteurs, en hen een brede waaier aan nieuwe en oudere boeken aanbieden.

Boekenmarathon en vliegende reporter door Vlaanderen

Van zondag 1 tot en met woensdag 11 november zal de Boekenbeurs er opnieuw zijn voor alle Vlamingen, met genres voor alle leeftijden en oog voor vernieuwing, verandering, moderne technieken en digitalisering.

Tom De Cock slaat zijn tenten op in Antwerpen en geeft op zondag 1 november de aftrap voor een heuse boekenmarathon. Tot en met woensdag 11 november interviewt hij zo'n 300 auteurs over hun werk. Grote namen uit de Vlaamse en internationale boekenwereld zullen de revue passeren, met aanraders en inspiratie voor het leespubliek. Daarnaast trekt er een vliegende reporter door heel Vlaanderen die in gesprek zal gaan met lezers en auteurs in boekhandels, culturele centra, scholen en op andere verrassende plaatsen. Zo verspreidt het leesvirus zich over heel Vlaanderen.

Tom De Cock: 'De Boekenbeurs is voor meer dan 120.000 lezers – waaronder ikzelf – elk jaar dé plaats waar ze hun nieuwe literaire liefde leren kennen, leuke cadeaus vinden of kinderen laten kennismaken met het unieke plezier van het lezen. Dat kunnen we niet gewoon een jaartje overslaan. Ik ben dan ook oprecht blij en trots dat ik mijn schouders mee onder een spannend alternatief mag zetten. Driehonderd interviews kan je onmogelijk voorbereiden. Ik ga ervan uit dat ik samen met alle kijkers en luisteraars van de ene verbazing in de andere ga vallen.'

Op alle VRT-netten

De VRT draagt de brede boekensector een warm hart toe en engageert zich om alle interviews te capteren en in livestream uit te zenden via VRT NU. Daarnaast zullen alle radio- en televisiezenders van de VRT op hun eigen manier de Boekenbeurs centraal stellen in hun programmatie.



Olivier Goris, netmanager Eén en Canvas: 'De Boekenbeurs is een feest voor alle boekenliefhebbers. Het evenement is onvervangbaar, maar als VRT willen we in die week extra inzetten op alles wat met boeken te maken heeft. Met Eén en Canvas willen we het boek onder de aandacht brengen bij een breed publiek en auteurs een platform geven. En op VRT NU komt al het aanbod samen, aangevuld met de live captatie en de extra interviews.'

Jan Knudde, nethoofd Radio 1: 'Door de coronacrisis zitten wij vaker dan ooit thuis. Onze honger naar lezen stijgt alleen maar. Net nu kan het grootste Vlaamse feest van het boek, de Boekenbeurs, niet doorgaan. De beurs kunnen wij natuurlijk niet vervangen op radio en televisie, maar een feestje voor de boekenliefhebbers, de auteurs, de uitgevers en de lezers kunnen wij wel organiseren. Daarom zal Radio 1 in de herfstvakantie elke dag een boekenfeest houden van 9.00 tot 12.00 uur, met presentatoren als Friedl' Lesage, Ruth Joos, Lieven Van Gils, Annelies Moons, Koen Fillet en Lieven Vandenhaute!'

Doorlopende aandacht voor boeken en auteurs

De VRT besteedt het hele jaar door aandacht aan boeken en auteurs in haar programma’s. Auteurs komen langs bij 'Touché' en 'Interne Keuken' op Radio 1, bij 'Pompidou' op Klara, bij 'De Madammen' op Radio 2 en bij 'De Zevende Dag' op Eén. Elk jaar ondersteunt Ketnet ook de Jeugdboekenmaand in maart, georganiseerd door Iedereen leest.

Bovendien is er LangZullenWeLezen, een community van lezers die de liefde voor boeken en lezen delen. Eerder werd al bekendgemaakt dat LangZullenWeLezen werkt aan een podcast over literaire debutanten. De verhalen over deze nieuwe lichting auteurs zullen vanaf dit najaar te beluisteren zijn op Radio 1 en Langzullenwelezen.be.