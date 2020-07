VIER zoekt mondige kinderen voor nieuw Woestijnvis-programma

VIER en Woestijnvis zijn dus op zoek naar toffe kinderen. Heb jij thuis een fantasierijk kind tussen 6 en 9 jaar rondlopen dat niet op zijn of haar mondje gevallen is, schrijf het dan zeker hier in! De selecties vinden plaats in juli en augustus, de opnames in augustus of september.