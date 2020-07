VIER zoekt koppels voor nieuw programma rond seks en relaties

Producent Lecter Media werkt voor VIER aan een nieuw programma rond seks en relaties. Hiervoor is het bedrijf op zoek naar koppels die overspel achter de rug hebben en het zoekt ook mensen met open relaties. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Hoe het programma er precies zal uitzien, is nog niet bekend. Toch zoekt de zender verschillende uiteenlopende profielen: een koppel met een open relatie, een polyamoreus paar, en mensen die sterker uit overspel en bedrog zijn gekomen. Omdat vooral dit laatste voor veel mensen 'een nieuwe start betekent', zo klinkt het bij de producent.

VIER en VIJF brachten al eerder programma's rond seks en relaties. Denken we maar aan 'Sex Tape' met Goedele Liekens op VIJF en de reeksen va Evi Hanssen, 'Help, Mijn Borsten Staan Online' en 'Help, Mijn Kind Kijkt Porno'.

Wanneer het nieuwe programma op tv komt, is nog niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad