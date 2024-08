Vertrouwde stemmen en Anke's XL Prijzenkast: JOE is klaar voor een bruisend najaar!

Met zo'n 150.000 bezoekers, 336 uren live radio, 56 happy hours, 19.500 ritjes op de gloednieuwe zweefmolen en de Swinging Polyp en 5 live optredens sloot JOE vorig weekend een onvergetelijke zomer op het JOE Summer Island af.

Vanaf maandag 19 augustus duiken de JOE-dj’s weer achter de microfoon in hun vertrouwde radiostudio voor een fantastisch najaar. Om het seizoen feestelijk af te trappen, trekt Anke Buckinx, van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus, elke dag met haar gigantische prijzenkast door Vlaanderen. Elke ochtend vallen er hints te sprokkelen om te ontrafelen op welke onbekende locatie Anke zich bevindt. Verder kunnen luisteraars zich dit najaar verwachten aan een bruisende mix van de grootste hits, geliefde en vertrouwde radiostemmen, zotte acties, actuele nieuwtjes en verrassende rubrieken.

'Het was een zalige zomer met mijn gezin, maar stiekem ben ik toch blij dat m’n kleine oogappels binnenkort weer naar school kunnen en wij weer mogen wakker worden met onze lieve luisteraars', lacht JOE-ochtendstem Anke Buckinx. 'En hoe het najaar beter starten dan met knotsgekke prijzen? Ik kan niet wachten om door het land te trekken met mijn reuzegrote prijzenkast!'

​JOE-ochtendstem Sven Ornelis vult aan: 'We zijn klaar voor een najaar vol goede muziek, inspirerende verhalen en onvergetelijke acties!'

Vertrouwde stemmen en vaste waarden

Never change a winning team! Sven Ornelis en Anke Buckinx blijven trouw op post in de ochtend tussen 6.00 en 10.00 uur en brengen de dag op gang met de grootste hits, actualiteit vers van de pers en verbluffende acties. Vanaf maandag 26 augustus trekt Anke een hele week naar een onbekende plaats in Vlaanderen met haar Prijzenkast XL. Van een fenomenale super-de-luxe fiets tot een citytrip naar New York, de zotste prijzen vallen te winnen! Vanaf maandag 19 augustus kunnen luisteraars ontdekken hoe ze hun kans kunnen wagen.

Ook Raf Van Brussel en Rani De Coninck keren terug naar hun vertrouwde plekje tussen 16.00 en 18.00 uur, om samen met de luisteraar de werkdag af te sluiten. Ook doorheen de werkdag en in het weekend worden de luisteraars verwend door een heleboel vertrouwde stemmen zoals Heidi Van Tielen & Bart-Jan Depraetere, Carl Schmitz, Jan Bosman, Lenke Van Olmen, Evi Geysels, Tess Goossens en Kenneth Stevens.