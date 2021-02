Twee nieuwe bewoners in het 'Big Brother'-huis

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de eerste maand heeft het 'Big Brother' experiment al voor de nodige intriges, plot twists, en onverwachte wendingen gezorgd. Theo heeft het huis vrijwillig verlaten en Ziko, René en Els zijn door de kijker naar huis gestemd.

Na de vrijwillige exits van Daniëlle, Jowi en Nathalie afgelopen zaterdag, bleven nog maar negen bewoners over in het 'Big Brother' huis. Vanavond was in de 'Big Brother' liveshow te zien dat de overgebleven bewoners Jerrel en Matt hebben gekozen als hun nieuwe medebewoners. Maak hier verder kennis met hen.

Jerrel, 25 jaar (Amstelveen – Nederland)

'Ik kan heel slonzig opstaan met een trui en een trainingsbroek, maar ik kan ook gedurende dag transformeren naar een heel ander persoon.'

De nuchtere en hippe Jerrel is niet op zijn mondje gevallen en zal een discussie niet uit de weg gaan. Hij noemt zichzelf een alfa-man en neemt graag de leidersrol op zich. Jerrel heeft al vijf jaar een relatie en laat zijn vriend achter voor het Big Brother avontuur. Hij heeft veel levenservaring opgedaan en en is daardoor zelfverzekerd en hij durft zichzelf te zijn. Hij keek toen hij jong was al naar Big Brother, dus het is een droom voor hem om mee te doen. Hij hoopt een inspiratiebron te zijn voor jongeren die niet uit de kast durven te komen.

Matt, 19 jaar (Zundert – Nederland)

'Ik kan competitief zijn; heel erg graag willen winnen en dergelijke. Dan kan ik misschien heet geblakerd zijn.'

Matt houdt ervan om mensen te entertainen en doet mee aan 'Big Brother' om zichzelf te testen. Hij vindt het een fijne gedachte om even niet in zijn dagelijkse sleur te zitten en uit zijn eigen wereldje te stappen: het dorpse leven in Zundert is niet zijn ding. Hij is pas negentien, maar wel al erg volwassen doordat hij veel heeft meegemaakt in zijn jonge leven. Hij zal zich ook dominant opstellen in de groep. Matt houdt van gezelligheid, is een sociaal dier, maar ook zelfstandig.

Nieuwe bewoner Naast Jerrel en Matt die door de 'Big Brother' bewoners zelf zijn gekozen, bepaalt de kijker wie van de overgebleven potentiële bewoners óók wordt toegelaten tot het huis. Deze nieuwe bewoner zal in de uitzending van vrijdag 5 februari het huis betreden.

Wanneer 'Big Brother' wordt elke werkdag om 22.30 uur uitgezonden op Play4 en om 21.30 uur op Goplay.be. Elke donderdag is om 21.30 uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Via Goplay.be kan er via de livestream 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het 'Big Brother'-huis.

