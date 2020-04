TV-zenders moeten dagelijks plannen bijsturen door coronacrisis

Foto: Eén - © VRT 2019

De hele wereld is al maanden in de ban van corona. En iedereen moet binnenblijven, dus wat gebeurt er? Er wordt meer televisie gekeken. Veel meer. En daar zijn de grote Vlaamse zenders niet rouwig om. Al hebben ze het ook niet makkelijk.

De Vlaamse televisiezenders moeten regelmatig programma's onderbreken voor extra nieuwsuitzendingen. Ze moeten dagelijks sleutelen aan programmaschema's. Gemaakte plannen worden doorkruist, soaps moeten vroeger stoppen en meerdere projecten worden op de lange baan geschoven. En dat zal op termijn ongetwijfeld voor problemen zorgen. Want wat wordt nu wanneer uitgezonden? En wat komt er (voorlopig) niet? Het Laatste Nieuws maakte donderdag al een oplijsting van wat al geweten is bij de grote drie: Eén, VTM en VIER.

VTM

- Minireeks 'Bart en Luc' (Bart Kaëll en Luc Appermont).

- Nieuw seizoen van 'Groeten Uit' vanaf dinsdag 21 april.

- Nieuw seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' vanaf donderdag 23 april.

- Opnames nieuwe serie 'Ik Vertrek' opgeschort.

- Opnames nieuw seizoen 'Goed Verlof' uitgesteld.

- Nieuw showprogramma 'The Masked Singer' uitgesteld.

- Opnames 'Boer zkt Vrouw: De Wereld Rond' gaan voorlopig niet door.

- Voorlopig geen tweede fase van 'Mijn keuken Mijn Restaurant'.

- Vervolg 'The Voice Kids' voorlopig uitgesteld.

Eén

- Nieuw seizoen 'De Columbus' vanaf 30 april.

- Nieuw seizoen van 'Switch' met Adriaan Van den Hoof al vanaf half juni.

- 'First Dates' gaat langer door.

- 'Blokken' en 'Dagelijkse Kost' maken seizoen af in aangepaste vorm.

- 'Donderen in Keulen': voorbereidingen stopgezet.

- Nieuw seizoen van 'Taboe' vertraagd.

- 'Reizen Waes' filmt voorlopig niet in het buitenland.

- Opnames van 'Loslopend wild' voorlopig opgeschort.

- Opnames 'Dwars door de Middellandse Zee' uitgesteld.

VIER

- Nieuw programma 'De Container Cup' vanaf 26 april.

- Opnames 'Huizenjagers Buitenland' gestopt.

- 'Topdokters: corona' op maandag.

Nog enkele cijfers

Sinds de start van de coronacrisis wordt er opmerkelijk meer televisie gekeken. Dat weet Het Laatste Nieuws. De zenders tekenen een gezamenlijke verhoging op van om en bij de 28 procent, overdag zelfs tot 40 procent. Het gratis on demand platform van DPG Media, VTM GO, noteert een stijging van 34%, in de kids-zone stijgt het aantal views tot zelfs 90%.

Bron: Het Laatste Nieuws