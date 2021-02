Tranen in 'Big Brother': Thomas is de zesde afvaller

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het 'Big Brother' experiment is over de helft. In de 'Big Brother' liveshow van donderdag 25 februari heeft Thomas als zesde afvaller het huis moeten verlaten. Hiermee komt zijn 'Big Brother'-avontuur tot een eind. Zijn beste maatje en medegenomineerde Jill mag van de kijker in het huis blijven.

De Brusselse Thomas kwam als één van de eerste acht bewoners op Oudjaarsavond het 'Big Brother' huis binnen. Hij kan dus trots zijn dat hij meer dan de helft van de 100 dagen in het 'Big Brother' huis heeft mogen spenderen. Thomas werd al snel hecht met enkele van zijn Nederlandse medebewoners. Toen Jill later in het spel kwam, leek er zelfs iets moois tussen hen op te bloeien. Liefde werd het niet, maar wel een innige vriendschap voor het leven. Aan sportiviteit heeft het hem zeker niet ontbroken in zijn tijd in het 'Big Brother'-huis en zijn opvallende dansmoves staan ook in ieders geheugen gegrift.

En zo vertrekt Thomas na 55 dagen sporten én gezond eten fitter dan ooit uit het 'Big Brother'-huis:

Big Brother op tv Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis. Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis. Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis. Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis. Eerste seizoen van de realityshow waarin een groep wildvreemde mensen 100 dagen lang 24/7 door camera's wordt gevolgd in het Big Brother huis.



Lees ook: