'The Voice Kids' gaat door, 'The Masked Singer' uitgesteld door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor nog meer verschuivingen op tv. Na het stillegen van de opnames van 'Familie' en 'Beste Kijkers', moet VTM nu ook ingrijpen voor zijn grote shows. Zonder live-publiek is het niet mogelijk om deze op te nemen.

Voor 'The Voice Kids' waren er verschillende pistes mogelijk. Zo dacht VTM eraan om vroegtijdig een winnaar uit te roepen. Maar dat gaan ze niet doen. 'De vele kijkers én uiteraard de kandidaten verdienen een apotheose van de wedstrijd', aldus Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM. Zodra het opnieuw mogelijk is, gaat VTM de halve finale en finale live uitzenden. Mogelijk nog dit voorjaar, desnoods in de zomer of in het najaar.



Minder goed nieuws is er voor 'The Masked Singer', het nieuwe paradepaardje van VTM. Die nieuwe show kan enkel met een live-publiek. 'We verschuiven de show naar een latere datum', aldus Parmentier in de krant Het Laatste Nieuws.



