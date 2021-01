The dealers are back in business: nieuw seizoen 'Stukken van Mensen' staat klaar!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

In het zesde seizoen van 'Stukken Van Mensen' is de kijker opnieuw te gast in de Verbeke Foundation waar vanaf maandag 1 februari stevig onderhandeld wordt over unieke voorwerpen. En dat doen de verkopers met zeven topdealers: Bie Baert, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer, Yves Chung, Carlo Bonte, Boris Devis en Paul De Grande.

Ook dit keer laten de dealers niets aan het toeval over en gooien ze al hun charmes en kennis in de strijd om kunstpareltjes op de kop te tikken. Welke expert is de rest te slim af? Wie doet er gouden zaken? En wie gaat met lege handen naar huis? Voor de verkopers is slechts één ding van belang: een zo hoog mogelijke en faire prijs onderhandelen. Presentatrice en gastvrouw Evy Gruyaert ontvangt naar goede gewoonte iedereen met open armen en peilt naar hun tactiek, hun prijs en geeft hen nog wat welgekomen tips om de dealers volledig in te kunnen pakken.

Ook na 5 seizoenen blijven er unieke stukken opduiken: van een gigantische discobal over een skelet van een jachtluipaard tot duelleerpistolen van Napoleon. En dat is niet alles, want 'Stukken van Mensen' is ook enorm populair onder bekend Vlaanderen. Zo komen dEUS-frontman Tom Barman, legendarisch tv-figuur Margriet Hermans, actrice Barbara Sarafian, zanger Bent Van Looy, presentator Rob Vanoudenhoven, Idool-winnaar Dean Delannoit, cabaretier Dirk Denoyelle en Studio 100-topman Hans Bourlon hun onderhandelingsskills testen.

Unieke duelleerpistolen van Napoleon en een platenspeler van Tom Barman in aflevering 1

Tom Barman: 'Het is een meubelstuk geweest bij mij thuis. Veel gebruikt en veel feestjes mee gebouwd, alleen daarrond (lacht). Ik ben er destijds verliefd op geworden en ik heb het aangekocht voor zeer weinig geld.'

De eerste die het strijdtoneel betreedt is niemand minder dan frontman van dEUS Tom Barman. Hij is een grote fan van het programma en komt een beetje rock-'n-roll toevoegen aan 'Stukken van Mensen'. Dat doet hij met een radio en platenspeler van Brionvega. De Brionvega werd in 1965 ontworpen door de broers Castiglioni. Elk exemplaar is uniek en ze zijn ook in heel wat musea te bewonderen. Een buitenkans dus voor de dealers.

Ives Devos is wapenhandelaar en is een oude bekende van de reeks. Hij verkocht al een originele Kuifje, een Corvette én het duurste object ooit in het programma: een handgemaakte Colt-revolver van oud-president John F. Kennedy. En Ives doet zijn naam weer alle eer aan, want ook dit keer komt hij met een wel zeer exclusief item op de proppen: een duelleerkist met pistolen, geschonken aan een generaal en ondertekend op perkament door Napoleon Bonaparte himself. De pistolen werden eind 18e eeuw gemaakt door de Franse wapenbouwer Boutet, in opdracht van de keizer der Fransen. De wapens worden als kunst beschouwd en er worden monsterbedragen voor betaald. Kunnen deze pistolen de revolver van JFK van zijn troon stoten en het duurst verkochte object ooit worden in 'Stukken van Mensen'?

Verder ook nog in de aflevering: een boek van David Hockney, uitgegeven door TASCHEN. Het is een limited edition die samengaat met een lithografie van Hockney. Hij is de laatste nog levende popart-kunstenaar. Originele werken van hem worden voor recordbedragen verkocht en ook litho’s zoals deze zijn zeer gegeerd. En een foto van John Lennon en zijn eerste vrouw Cynthia. Deze unieke foto werd in 1964 genomen door de Schotse fotograaf Harry Benson tijdens de eerste tournee van The Beatles door Amerika.

'Stukken van Mensen', vanaf 1 februari elke maandag om 21.35 uur op VIER.