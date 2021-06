Streamz brengt vierdelige documentaire reeks over populair platform OnlyFans

Het social mediakanaal OnlyFans ontstond in 2016 als een platform waar artiesten exclusieve content tegen betaling van een maandelijks abonnement konden aanbieden aan hun fans. Ondertussen staat OnlyFans echter vooral bekend om de weinig verhullende beelden die makers publiceren.

Overal ter wereld en dus ook in Vlaanderen proberen gewone vrouwen en mannen munt te slaan uit het posten van content op OnlyFans. Het platform is dé nieuwe trend onder influencers en realitysterren die zich comfortabel genoeg voelen om zich tegen betaling letterlijk bloot te geven aan hun fans. Tijdens de coronacrisis is het platform gaan boomen, maar wie zijn de mensen achter deze foto's eigenlijk?

Regisseur & documentairemaker Cheeru Mampaey richt de camera's op 10 Vlaamse OnlyFans content creators. Waarom kiezen zij ervoor om zichzelf letterlijk bloot te geven tegen betaling? Wat zijn de gevaren, waar liggen hun grenzen en waarom is dit voor hen een droom job? Verdienen ze echt de astronomische bedragen waarover wordt gesproken in de media? Wat vinden hun vrienden en familie van hun gekozen carrièrepad en wat kunnen de gevolgen van de foto’s zijn voor hun verdere leven? Ook de kant van de fans wordt belicht, want waarom zou je betalen voor pikante foto’s als je deze ook gratis kan vinden op het internet?

'Toen ik pas over OnlyFans hoorde, was ik direct gefascineerd en ik wilde ik vooral uitzoeken wat de makers drijft om te kiezen voor deze content te verkopen op dit platform', zegt maker Cheeru Mampaey.

De cast van de docureeks bestaat uit realityster en influencer Jamecia Baker ('Ex on the beach'), realityster en influencer Yana Daems ('Temptation Island'), realityster en influencer Megan Desaever ('Temptation Island'), het koppel Jonie & Aaron, die 7 jaar samen zijn en stopten met hun werk om zich toe te leggen op OnlyFans, model en studente boekhouding Zoë Coeckaerts, porno producente Elise Van Vlaanderen, fulltime OnlyFans content creator Lina Roselina, kapper Steve / Fabio Godi en fulltime OnlyFans content Shauni Wille / Riley Eden.

'OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid' is een productie van Het Konijn in samenwerking met Streamz. De docureeks zal in het najaar van 2021 te zien zijn op Streamz.