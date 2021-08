Radio 2 is klaar voor een goed gevuld najaar!

Ook Radio 2 staat te trappelen van ongeduld om er dit najaar in te vliegen. vaste waarden, nieuwigheden en heel wat beleving rondom de programma's. De grootste zender van het land pakt groots uit!

'Radio 2 80, 90 & Nillies' - NIEUW

Op vrijdag (vanaf 18.00 uur) en zaterdag (vanaf 20.00 uur) presenteert Marc Pinte tot 22.00 uur 'Radio 2 80, 90 & Nillies'. Lekker lang de beste dansbare hits uit drie decennia, goed voor het ultieme weekendgevoel.

Kim Debrie in het weekend - NIEUW

Wakkere ochtendradio op zaterdag én zondag. Een opgewekte Kim Debrie zorgt meteen voor een goed humeur. Met de beste tips om alles uit je weekend te halen. Op zaterdag van 6.00 tot 8.00 uur, op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.

Niels Vandeloo op zaterdag - NIEUW

Niels Vandeloo duikt midden in de weekendbeleving: wat is er op zaterdagnamiddag aan het gebeuren, wie staat er vanavond op een podium en wat kunnen we de rest van het weekend nog meemaken? Ook belangrijke nieuwsupdates krijg je van Niels te horen. Elke zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Christel Van Dyck op zondag - NIEUW

Na 'De Rotonde' is Christel Van Dyck klaar voor een nieuw hoofdstuk spraakmakende radio. Wat prikkelt de zintuigen van haar gasten en geeft hen goesting in het leven? Je hoort en ziet het elke zondag tussen 9.00 en 10.00 uur op de radio en in de Radio 2-app.

Niels Destadsbader - NIEUW

Niels Destadsbader komt dit najaar thuis bij Radio 2. Je hoort hem alvast tijdens de eindejaarslijst tussen kerst en nieuw. Later volgt er meer informatie over de concrete plannen.

Extra beleving

'Radio 2 Zomer 500'

Radio 2 zorgt vlak voor de start van het najaar nog voor extra zon op je radio met 500 zomerse songs gekozen door de luisteraars. Van zondag 29 tot en met dinsdag 31 augustus.

Radio 2 70 week en Radio 2 90 week

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 oktober hoor je een hele week lang de grootste hits en de beste klassiekers uit de jaren 90 op Radio 2. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 november is het dan weer genieten met de klassiekers uit de jaren 70.

Radio 2 Natuurweekend

Samen met Natuurpunt Vlaanderen trekt Radio 2 het bos in. Laat je verwonderen door de natuur in je buurt met Radio 2 VIP-wandelingen, verrassende audiogidsen en boeiende radio. Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober.

Radio 2 Singalong

Op zondag 19 december zingt iedereen mee op de grootste hits en de beste klassiekers onder leiding van topdirigent Hans Primusz op de Radio 2 Singalong in deSingel in Antwerpen.

Vaste waarden

'Start je Dag'

Radio 2 houdt de hele dag de vinger aan de pols van wat leeft in je buurt. Met de regionale ochtend- en middaguitzendingen, maar sterker dan ooit ook online, via de Radio 2-app en VRT NWS. Mis niets van de actualiteit met 'Start je Dag', elke weekdag van 6.00 tot 8.00 uur op Radio 2.

'De Inspecteur'

Dé consumentengids van Vlaanderen blijft verrassen met info waar je echt iets aan hebt. Ook in prangende dossiers zorgt Inspecteur Sven Pichal voor een oplossing. De eerste week van het nieuwe seizoen gaat hij in op de steeds duurdere energiefactuur. Elke weekdag, tussen 8.00 en 9.00 uur op Radio 2.

'Radio 2 Kick Start'

Benjamien Schollaert draait tussen 9.00 en 10.00 uur de favoriete songs van luisteraars voor een fijne start van de dag.

'De Madammen'

Ook 'De Madammen' staan weer klaar om samen met de luisteraars zoveel mogelijk uit het leven te halen. Leef goed, feel good! Elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur met Anja Daems, Cathérine Vandoorne en Siska Schoeters.

'Radio 2 Topcollectie'

Peter Verhulst en Ann Reymen presenteren van maandag tot donderdag, tussen 13.00 en 16.00 uur, de grootste hits en de beste klassiekers.

'Radio 2 Spits'

Tussen 16.00 en 18.00 uur zorgt David Van Ooteghem telkens weer voor de meest ontspannende round-up van de dag.

'Radio 2 Bene Bene'

Dat artiesten van bij ons een groot podium verdienen weet Radio 2 al lang. Onze Vlaamse artiesten schitteren niet alleen op Radio 2 Zomerhit, maar ook het hele jaar door bij Radio 2 Bene Bene met Vanessa Vanhove. Met nieuw werk, verrassende live-sessies en amusante interviews. Van maandag tot en met donderdag, tussen 18.00 en 20.00 uur op Radio 2. Artiesten van bij ons zijn ook 24 op 24 te beluisteren op de stream Radio 2 Bene Bene via de Radio 2-app.

'Radio 2 Weekend'

Radio 2 Weekend, dat is good vibes met Caren Meynen op vrijdag, zaterdag (vanaf 13.00 uur) en zondag (vanaf 12.00 uur), tot 16.00 uur.

'Radio 2 Weekwatchers'

Na alle coronaperikelen is het voor Ruben Van Gucht op zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur opnieuw thuiskomen in het sfeervolle café van brouwerij De Koninck in het centrum van Antwerpen. Samen met zijn gasten en een beperkt livepubliek fileert Ruben de voorbije week met veel ruimte voor livemuziek, humor en entertainment.

Vaste afspraken in het weekend

Vaste afspraak op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur is 'De Zoete Inval'. Hét legendarische spelprogramma met Luc Appermont. De 'Radio 2 Top 30', tussen 11.00 en 13.00 uur, met Peter Hermans. De enige echt hitlijst van Vlaanderen. En op zondag 'De Pré Historie' met Guy De Pré. Het iconische radioprogramma tussen 10.00 en 12.00 uur, met legendarische quotes bij de grootste hits aller tijden.

Podcasts 'Nostalgie', 'De Inspecteur' en 'Wijs' (Radio 2)

Nostalgie alom! Want het bestaande podcastaanbod van Radio 2 wordt dit najaar verder aangevuld met extra afleveringen van 'Het Koekoeksnest' en 'Van In' uit het rijke VRT-radioarchief. De podcasts van 'De Inspecteur' blijven de consument extra wapenen dit najaar en ook Karolien Debecker breidt het aanbod van 'Wijs' uit, met 'streetwise' levenswijsheden.