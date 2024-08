Q-dj's Julie Van den Steen en Bert De Kock katapulteren luisteraars het weekend in

Terwijl het Sunset Concert van Clouseau op vrijdag 30 augustus de zomer aan het Q-Beach House met vonken en vuur afsluit, maakt Qmusic zich klaar voor een minstens even sprankelend najaar.

Q-luisteraars zetten dit radioseizoen energiek het weekend in met Julie Van den Steen en Bert De Kock, Regi schotelt een dubbele portie vurige dancetracks voor en vertrouwde stemmen blazen een frisse wind door de werkweek.

Julie Van den Steen & Bert De Kock worden samen met Q-luisteraars vrienden van de vrijdag, Regi schiet dubbel in actie

De Q-dj’s maken zich klaar voor een stralend najaar en ruilen vanaf maandag 2 september het Q-Beach House in Oostende om voor de radiostudio in Vilvoorde. Daar krijgen ze vanaf vrijdag 6 september het gezelschap van goede bekenden Julie Van den Steen en Bert De Kock, die eerder al bij Qmusic presenteerden en nu samen een vaste plek achter de microfoon innemen. Het kersverse, energieke Q-duo zet op vrijdagavond (19.00 - 21.00 uur) enthousiast het weekend in en doet dat samen met de Q-luisteraars, een overdosis aan lachsalvo’s en de zaligste ‘dopamine schijven'.

Q-dj Julie Van den Steen: Ik vind het super om weer in de radiostudio te kruipen, radiomaken geeft me een heel fijn gevoel. De luisteraars zijn stuk voor stuk fijne mensen, en Bert De Kock is niet alleen hilarisch maar ook een toptalent in alles wat hij doet. Het zou een beetje zonde zijn om geen show samen te maken, toch? Ik heb er heel veel zin in! Q-dj Bert De Kock: 'Deze zomer kreeg ik een intense stoomcursus radiomaken toen ik samen met Ulrike D’hauwer de avondspits mocht presenteren. Ik ben héél blij dat ik dit avontuur kan verderzetten in een eigen show met Julie. Ik heb haar altijd graag bezig gezien én gehoord en zou nooit durven dromen dat ik samen met haar plezier mag maken op de radio. En met de luisteraars natuurlijk, want die krijgen een belangrijke plek in onze show. We gaan ze op een plezante manier het weekend insleuren, samen veel lachen en gewoon één grote vriendengroep worden.'

Als dé ambassadeur van dancemuziek trekt Regi met 'Radio Regi' (21.00 - 23.00 uur) de vrijdagavond verder op gang én is hij dit najaar ook op zaterdagavond achter de draaitafels van Qmusic te vinden met 'World Wide Club 20' (21.00 - 23.00 uur). 'Double trouble! Vanaf nu leef ik me ook op zaterdagavond uit bij Qmusic, waar ik tijdens 'World Wide Club 20' de vurigste clubtracks van het moment de wereld in stuur. Op vrijdag blijf ik trouw aan mijn post en geef ik een frisse draai aan 'Radio Regi', waar muziek meer dan ooit in de schijnwerpers staat. Bereid je voor op de allerbeste dancemuziek van het moment, in een aanstekelijke mix van nieuwe ontdekkingen en ultieme klassiekers', aldus Regi.

Maarten & Dorothee maken voor het vijfde jaar op rij de dag van hun luisteraars goed, 'Club De Cock' opent vroeger de deuren

Vertrouwde stemmen en vaste waarden razen samen met de Q-luisteraars doorheen de werkweek, die er in de avond wat anders uitziet. Voor het vijfde jaar op rij maken inmiddels door-en-door vertrouwde ochtendstemmen Maarten & Dorothee (6.00 - 10.00 uur) de dag van hun luisteraars al van ‘s morgens vroeg helemaal goed. ''t Is nu het vijfde jaar op rij dat we aan de dag mogen beginnen met de beste luisteraars van de wereld. Is dat het aller- allermooiste wat er is? Het komt in ieder geval stevig in de buurt. We zijn zo dankbaar dat meer en meer mensen vinden dat hun dag goed is dankzij de ochtendshow van Qmusic. Elke dag met je beste vriend mogen samenwerken maakt het alleen nòg leuker', aldus het ochtendduo van Qmusic. Q-luisteraars schudden de werkdag en het fileleed van zich af met 'Vincent Live' (16.00 - 19.00 uur). Vincent Fierens: 'Momenteel herstel ik van een operatie, maar onkruid vergaat niet en midden september ben ik er weer met de beste remedie tegen filefrustraties: een flinke dosis humor, een goede portie muziek en zotte acties.'

'Club De Cock' (19.00 - 22.00 uur) opent de deuren wat vroeger en zorgt voor een flinke injectie pit en energie tijdens de late shift, op weg naar de nachtshift of tijdens het huiswerk. Tom De Cock: 'Na drie jaar slapeloze nachten, verhuizen Naomi en ik met gezonde spanning naar een tijdstip waarop kinderen nog wakker zijn en de baas van Q wél nog luistert. Zot benieuwd wat dat gaat geven, maar één ding kan ik beloven: 'Club De Cock' blijft minstens even zot, gezellig en verrassend. En vooral: we zijn er een uur langer!' Emma Salden houdt de deuren van de Q-studio wagenwijd open om de Q-luisteraars tot in de late uurtjes (22.00 - 00.00 uur) gezelschap te houden.

Ook Vincent Vangeel gaat opnieuw vroeg uit de veren (4.00 - 6.00 uur), Matthias Vandenbulcke neemt de (voor)middag voor zijn rekening (10.00 - 13.00 uur) en Jolien Roets geeft de middagdip geen schijn van kans (13.00 - 16.00 uur). Liam Van Haverbeke, Jana De Wilde, Ulrike D’hauwer en Yoren Linsen staan weer paraat om de weekends extra kleur te geven.