Primeur in 'Van Hier tot in Tokio': Elodie en Otto-Jan gaan tijdrijden voor Eén

Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham gaan dit najaar leren tijdrijden voor het nieuwe Eén-programma 'De Tijd van ons Leven'. Dat is bekend gemaakt in de Olympische talkshow 'Van Hier tot in Tokio'.

Het zijn niet de makkelijkste dagen voor ex-atlete Elodie Ouedraogo en presentator Otto-Jan Ham. Terwijl iedereen klaagt over een te frisse zomer werken de twee zich elke dag in het zweet voor het nieuwe Eén-programma 'De Tijd van ons Leven'. De opdracht? Een tijdrit fietsen. En niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de beste tijdrijders ter wereld. Wie dat zijn en hoe het programma precies in mekaar zit, wordt later bekend gemaakt.

In 'Van Hier tot in Tokio' liet Karl Vannieuwkerke al een aantal eerste beelden op de kijkers los. En die laten niets aan de verbeelding over. Elodie, nu 40, en Otto-Jan (42) zien af. Maar ze zetten hun training gezwind door. Zo fietsten ze bijvoorbeeld woensdag nog mee op rollen met de Olympische tijdrit van Remco Evenepoel. En ze ondervonden als geen ander hoe zwaar de discipline wel is.

Dit najaar zien de Eén-kijkers of het duo erin geslaagd is om in tijdrijders te transformeren. Ze krijgen een doorgedreven opleiding van zes maanden om het ultieme doel te bereiken: zich meten met de besten van de wereld. Het resultaat zien de kijkers dit najaar in 'De Tijd van ons Leven' op Eén.