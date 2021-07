Play4 zoekt publiek voor 'James, de Musical'

Een drukke zomer voor James Cooke. Naast alle voorbereidingen voor zijn huwelijk en het nieuw aangekondigde verbouwprogramma 'Extreme Makeover' werkt hij volop aan een ander programma voor Play4: 'James, de Musical'. En jij kan er ook bij zijn!

In 'James, de Musical' ontvangt James Cooke deze zomer 8 centrale gasten in het NT Gent die zich laten verrassen met een musical over hun leven. Persoonlijke en verrassende verhalen, kleine en grote emoties, een lach en een traan, maar vooral heel veel show. De bekende Vlamingen blijven nog even een verrassing, maar jij kan wel al tickets kopen! Wanneer James, de Musical' op tv komt is nog niet bekend.