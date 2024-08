Play Nostalgie schrapt verkeersinfo en kiest dit najaar voluit voor muziek

Play Nostalgie maakt radicale keuzes in het nieuwe radioseizoen, dat vandaag afgetrapt wordt. Voortaan hoor je er niet meer elk uur de traditionele verkeersberichten, de radiozender geeft alleen nog files mee in uitzonderlijke omstandigheden en maakt zo ruimte om nóg meer muziek te kunnen draaien. Bij Play Nostalgie hoor je de grootste hits aller tijden, met als kern 70's, 80's, 90's, de hele dag door.

Play Nostalgie is de eerste radiozender in Vlaanderen die de (verkeers)knoop doorhakt: geen minutenlange verkeersoverzichten meer van files die iedereen intussen wel weet staan én die automobilisten voor hun vertrek vaak al hebben opgezocht op hun favoriete verkeersapp op hun smartphone. Een logische keuze - anno 2024 - om nog meer centraal te zetten waar het op radio om draait: de muziek.



Bovendien hoor je om diezelfde reden het nieuws bij Play Nostalgie voortaan net vóór het uur, zodat de luisteraars het uur kunnen inzetten met hun favoriete hits.



Programmadirecteur Robin Vissenaekens: "Bij Play Nostalgie kiezen we voor wat écht telt: de grootste hits van de 70’s, 80’s, 90’s en van nu. Terwijl verkeersinfo overal te vinden is via apps en websites, focussen wij ons volledig op muziekbeleving zonder onderbrekingen. Geen ellenlange filemeldingen, maar muziek die je terugbrengt naar de mooiste momenten."



We blijven uiteraard wel de verkeersservice bieden in uitzonderlijke omstandigheden zoals in het geval van een spookrijder of een volledig afgesloten snelweg, dan zullen die files nog vermeld worden op Play Nostalgie.



Vanmorgen mocht dj Bart De Raes met zijn Team Ochtend het nieuwe radioseizoen op Play Nostalgie openen. Hij deed dat met twee nieuwe stemmen aan zijn zijde: vaste nieuwsstem Saar Van Olmen en media- en showbizzjournaliste Desna Lespinoy. Saar kan je kennen als tafelspringer bij De Tafel van Gert op Play4, Desna was tot voor kort gezicht van HLN.be en van de podcast HLN Mediawatchers.



Na de ochtendshow van Bart De Raes komt Play Nostalgie ook met vernieuwing tijdens de kantooruren, met het programma Play@Work van Sebastian Decrop, daarna Sean Dhondt en Marcia Bwarody. Sean werd vorige week papa van een prachtige dochter Mae en geniet nog even van het prille vaderschap. Tot dan vervangt Tony Talboom hem.



Met de vernieuwde radioblokken overdag wil Play Nostalgie zich nog meer richten tot de actieve luisteraar en een aangename compagnon zijn tijdens de werkdag.



Robin Vissenaekens: "Bij Play Nostalgie omarmen we de werkende luisteraar met de grootste hits, maar we gaan nog een stap verder. Voor iedereen die op zoek is naar een carrièreswitch of een nieuwe uitdaging, is er Play@work. Elke dag van 9u00 tot 10u00 helpt Sebastian Decrop een luisteraar aan een nieuwe job. Van sportleraar tot beenhouwer, van truckchauffeur tot verpleegster. Ik weet dat het een straffe missie is, maar het gaat alleszins boeiende radio opleveren."



Om de werkdag af te sluiten zijn Leen & Michaël dit seizoen opnieuw trouw op post tussen 16u00 en 19u00. Daarna is er nog Larissa Roose tot 22u00. Op vrijdag en zaterdag is er van 19u00 tot 22u00 op algemeen verzoek van de luisteraars nu twee avonden op een rij Let’s Dance, de beste dance hits uitgezocht door Tony Talboom. En tijdens het weekend zet Play Nostalgie vol in op de 70’s, 80’s en 90’s, met de grootste hits uit die decennia non-stop op je radio.



Play Nostalgie start het nieuwe seizoen ook meteen met een straffe actie: de Song van €1000. Luisteraars kunnen in september elke werkdag 1.000€ winnen bij één bepaalde song. Play Nostalgie draait nooit een song twee keer op één dag, behalve eentje. Als je het nummer de tweede keer hoort passeren, dan moet je dat zo snel mogelijk laten weten via de app en eindig je de dag misschien wel met 1.000€ meer op je bankrekening! De actie loopt van 2 tot 27 september.