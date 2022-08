Peter Van de Veire wordt de ochtendstem op Radio 2

Het najaar van VRT Radio schiet uit de startblokken met enkele opvallende vernieuwingen in de zendschema's. De grootste blikvanger is dat Peter Van de Veire vanaf begin 2023 dé ochtendstem van Radio2 wordt.

Tussen 6.00 en 9.00 uur maakt de strafste radio-dj van Vlaanderen een nationale ochtendshow op de grootste radiozender van het land. Peter zegt: 'Goeiemorgen!', met een klare blik op de wereld, Vlaanderen én de regio’s.

Nog bij Radio 2: Ann Reymen en Daan Masset presenteren voortaan 10-12. De twee gidsen je door het leven met praktische tips waar je echt iets aan hebt, over alles wat jou bezighoudt. Kobe Ilsen doet op Radio 1 aan factchecking in 'Het Uur van de Waarheid' en op Studio Brussel neemt Pien Lefranc vanaf nu het middagblok voor haar rekening. Op MNM maakt Manu Van Acker een preochtendshow tussen 4 en 6, voor de nachtraven en vroege vogels. Van maandag tot donderdag serveert Wanne Synnave je een muzikale middag.

De Tijdloze wordt verder uitgebouwd. Stijn Van de Voorde wordt, naast Roos Van Acker, de vaste presentator van de muziekstream. Het uitgebreide VRT-aanbod met audio on demand vind je op dé nieuwe luisterbestemming: VRT MAX. Zo zijn er de Klara-podcast De Franse Revolutie, op basis van het gelijknamige boek van Johan Op de Beeck, Mistlicht, waarin Sven Speybrouck (Radio 1) zoekt naar wat dementie met een mens doet, en Win win, de nieuwe podcast van 'De Inspecteur' van Radio2.

De VRT-radiomerken zetten dit najaar ook weer volop in op beleving, zoals met De Warmste Week en het WK voetbal (verschillende zenders), de Radio2 Top2000 en de Radio2 Singalong (Radio2), De Lage Landen (Radio 1), MNM 5000 dagen en De Strafste School (MNM), De Jaren Nul (Studio Brussel), Iedereen Klassiek en de opening van het KMSKA (Klara) en nog meer liveuitzendingen en -events, verspreid over heel Vlaanderen.

Peter Van de Veire presenteert nationale ochtendshow op Radio2

Peter Van de Veire wordt vanaf begin 2023 dé ochtendstem van Radio2. Tussen 6 en 9 uur maakt de strafste radio-dj van Vlaanderen je wakker op de grootste radiozender van het land. Radio2 krijgt vanaf volgend jaar een nationale ochtendshow. Peter zegt: 'Goeiemorgen!', met een klare blik op de wereld, Vlaanderen én de regio’s. Peter maakt zijn ochtendshow samen mét de luisteraars en ontmoet ze ook regelmatig. Want deze Ochtendshow komt ook écht naar je toe.

Peter Van de Veire: 'Het is een voorrecht om Vlaanderen elke ochtend wakker te maken en oprecht 'Goeiemorgen!' te mogen zeggen. Een ochtendshow maak je in 2023 niet alleen. Je maakt die met een ploeg én vooral met álle luisteraars van Vlaanderen. Van Alken tot Zeebrugge. Van Aalter tot Zoersel. We geven Vlaanderen elke ochtend een goeie scheut courage voor een nieuwe dag. En dat met een énorme glimlach.'

Samenwerking tussen Radio2 en VRT NWS: nog meer regionaal nieuws op maat

Regionaal nieuws blijft ontzettend belangrijk voor VRT. Met de regioredacties heeft Radio2 een groot en sterk netwerk uitgebouwd. Radio2 heeft contacten in elke gemeente en houdt overal de vinger aan de pols. Door de intensieve samenwerking met VRT NWS bereikt regionale berichtgeving een enorm publiek. In de toekomst zet VRT hier nog meer op in en breidt het aanbod uit. Om de mediagebruiker beter te bedienen, bieden Radio2 en VRT NWS het regionieuws zoveel mogelijk digitaal en op maat aan. Zo kun je heel makkelijk en erg specifiek selecteren welk nieuws jou interesseert: bijvoorbeeld dat uit de gemeente waarin je woont, een grote stad in de buurt, je geboortedorp en je favoriete vakantieplek.

Liesbet Vrieleman, directeur Informatie: 'Regionaal nieuws is een ongelofelijk succes op VRT NWS. Dagelijks lezen meer dan 250 000 mensen de regionale verhalen op de website en in de app van VRT NWS, een cijfer dat blijft stijgen. We zijn blij dat we dat verder kunnen uitbouwen, samen met Radio2.'

Naast de regionale berichtgeving op het digitaal platform van VRT NWS, brengt Radio2 elke weekdag zeven regionale nieuwsbulletins op de radio. Ook het regionale middagprogramma tussen 12 en 13 uur blijft inzoomen op wat er gebeurt in de regio. Daarnaast komt er een extra regionaal aanbod in het weekend, met onder andere aandacht voor toerisme en cultuur bij jou in de buurt.

Rino Ver Eecke, nethoofd Radio2: 'Sinds het begin van de zomer hebben we Radio2 opgefrist met een nieuw geluid en een hedendaagse look and feel. We blijven investeren in radio én in regionale berichtgeving en doen dat vooral op maat van de luisteraars. Ik ben heel blij dat Peter Van de Veire bij Radio2 komt. Hij bruist van de energie en ademt radio. We versterken de programmatie van Radio2 met Peter en met een nieuwe ochtendshow met veel regionale feel en inbreng van de luisteraars. Dat is pas voor begin volgend jaar, maar al vanaf september maken Ann Reymen en Daan Masset de nieuwe voormiddag tussen 10 en 12. De luisteraars zullen heel wat nieuws kunnen ontdekken op Radio2.'

Ann Reymen en Daan Masset presenteren 10-12

Voortaan hoor je elke weekdag tussen 10 en 12 uur een gloednieuw programma op Radio2, met Ann Reymen en Daan Masset. De twee gidsen je door het leven met praktische tips waar je echt iets aan hebt. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: lifestyle, gezondheid, sport, natuur, cultuur en alles wat jou bezighoudt. Ook bekende Vlamingen en artiesten van bij ons komen langs. Het wordt een interactief programma, Ann en Daan maken het samen met de luisteraars en ervaringsdeskundigen. Ook online en via sociale media helpen ze de Vlaming met de beste tips en tricks. Het duo start op maandag 12 september.

Daan Masset: 'Ik heb twee jonge kinderen en dan kom je soms in situaties terecht waarvan je denkt: hoe pak ik dit nu aan? Daar ga ik het dan samen met de luisteraars over hebben. En over zoveel meer. De bedoeling is dat we allemaal iets kleins of groots bijleren.'

Ann Reymen: 'Lifestyle, showbizz, sport en lekker eten, dat is mijn lang leven. En uitslapen. Dat ook. Maar voor die nieuwe show kom ik graag mijn bed uit!'

Vlieg er weer in met Radio2 Goed begonnen

Tijdens de grote vakantie zijn de batterijen weer opgeladen, iedereen is klaar voor een frisse start. Ook alle Radio2-stemmen zitten vol positieve energie en staan enthousiast te popelen. Samen met de luisteraars gaan ze van 1 tot en met 11 september op zoek naar inspiratie om goed van start te gaan en het leven mooier te maken. Op weekdagen is er daarom tussen 10 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur Radio2 Goed begonnen. Presentatoren trekken heel Vlaanderen rond en zorgen er, met de hulp van de luisteraars, voor dat iedereen klaar is om er weer in te vliegen. Vol goeie moed en boordevol plannen en leuke ideeën.

Consumentenhulp, voetbal en veel muziek

'De Inspecteur', Sven Pichal, blijft van 8 tot 9 uur de rots in de branding voor alle consumentenvragen. Vanaf september maakt hij ook een wekelijkse podcast: WinWin. Daarin roept hij de hulp in van reporter Katleen Craenhals, die dieper ingaat op vragen van luisteraars.

Tijdens het WK voetbal dit najaar stuurt Radio2 'F.C. Niels en Wiels' het veld op. Als gepassioneerde liefhebbers zijn Niels Destadsbader en Miguel Wiels de perfecte spelers om de leukste voetbalradioshow te maken. Verwacht je aan boeiende gasten, hevige emoties en veel muziek.

Op zaterdag 3 december is de 'Radio2 Singalong' er weer. 5000 luisteraars zingen in de Antwerpse Lotto Arena mee met de beste hits en grootste klassiekers. Ook Pommelien Thijs, Belle Perez, Bart Herman, Gene Thomas en Tom Dice doen mee, onder leiding van dirigent Hans Primusz.

Het jaar wordt natuurlijk afgesloten met de 'Radio2 Top2000', dé eindejaarslijst die de luisteraar samenstelt. Dat zijn 24/7 de grootste hits aller tijden. Een resem Radio 2-presentatoren vatten post in Roeselare en ontvangen er bekende gasten en artiesten die live optreden.

Radio 1

'Voorproevers'

Na een dag rushen maakt Radio 1 in de vooravond tijd voor een goed gesprek. Verwonderd en met open blik ontvangen Linde Merckpoel, Koen Fillet, Annemie Peeters, Annelies Moons en Bent Van Looy opmerkelijke gasten die een eigen verhaal hebben. Over hun wetenschappelijk onderzoek, hun boek, hun theaterstuk, hun podcast, hun uitvinding, hun instrument en zoveel meer. Samen leveren zij op een verrassende manier nieuwe inzichten, een onbekend verhaal of delen ze hun passie, fascinatie of expertise. Het is een gesprek van mens tot mens, met de nodige humor als het past. Schuif mee aan en luister van 18 tot 19 uur, maandag tot en met donderdag, vanaf maandag 29 augustus.

'Het uur van de waarheid' met Kobe Ilsen

Of het nu gaat over de oorlog in Oekraïne, de verkiezingen in de Verenigde Staten, klimaatverandering of de coronapandemie. Elk verhaal z’n complot lijkt het wel. Fake news, misleiding en propaganda waren nog nooit zo zichtbaar: op sociale media, in onze mailbox of via berichtjes op je smartphone waarin gehengeld wordt naar je data en je geldbuidel. Maar wat is nu echt en wat niet? Hoe weet je dat? Wat is de technologie en het doel erachter? En waarom zijn we zo vatbaar voor oplichting en nepverhalen? In Het uur van de waarheid duikt Kobe Ilsen in de wondere wereld van bedrog, nepnieuws en complotten en spreekt hij met factcheckers, experten en luisteraars over de moeilijke zoektocht naar wat feit is en wat fictie.

Elke zaterdag tussen 11 en 12 uur en apart te beluisteren als podcast.

'Leve de Lage Landen'

Op zaterdag 3 september krijgen we het beste van de Nederlandstalige muziek in 'De Lage Landenlijst'. Een dag lang telt Radio 1 af van 100 naar 1, en ondertussen passeren de mooiste nummers uit België en Nederland tussen 9 en 18 uur.

Volgende week zet Radio 1 het muziekfeest al in gang met 'Leve de Lage Landen'. Het programma tussen 9 en 10 uur dat specifiek op zoek gaat naar al dat moois dat ons bindt met onze noorderburen. Gastheren Evert Venema en Xavier Taveirne doen dit niet alleen, ze nodigen een schare Vlaamse en Nederlandse wijzen uit: Arnout Hauben en Floortje Dessing (maandag 29 augustus), Bart Peeters en Merol (dinsdag 30 augustus), Lize Spit en Rob Van essen (woensdag 31 augustus), Urbanus en Brigitte Kaandorp (donderdag 1 september), Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en Anick Van Calster (vrijdag 2 september). Ook 's avonds hoor je in 'Leve de Lage Landen' nog meer muziek uit de Lage Landen met Michaël Van Droogenbroeck.

'Duyster'

Op maandag 5 september is het uitkijken naar de eerste uitzending van 'Duyster' op Radio 1. 17 seizoenen lang draaiden Ayco Duyster en Eppo Janssen plaatjes op Studio Brussel, onder het credo 'rustig, maar ongedurig'. Nu vindt Duyster een thuis op Radio 1, elke maandagavond tussen 22 uur en middernacht.

Nieuwe podcasts op VRT MAX

'Snelle geschiedenis'

De Eerste Wereldoorlog. De val van de Berlijnse Muur. De Franse Revolutie… de grote geschiedenisverhalen, we kennen ze. Maar weet jij waarom we kussen? Wie het eerste 'domme blondje' was? Of waarom er overal in Vlaanderen sanseveria's op de vensterbanken staan? Of hoe lang we al 'BOE' roepen naar slechte optredens? Sofie Lemaire verrast met Een snelle geschiedenis, een podcast over onbekende, historische verhalen waarvan je denkt: 'Waarom wist ik dat niet eerder?'.

'De Gifmenger'

Een tandarts belandt om onverklaarbare redenen op spoed met verlammingsverschijnselen. Bovendien hallucineert hij. Hij doorstaat onuitstaanbare angsten en heeft vreselijke visioenen over de duivel. En ongelooflijk, maar enkele weken later overkomt zijn zoon iets gelijkaardigs. Vader en zoon balanceren op het randje van de dood. De ziekenhuisartsen staan voor een raadsel, ze vinden aanvankelijk geen verklaring voor de symptomen van de 2 mannen. 20 jaar later zoekt onderzoeksjournalist en podcastmaker Stefaan Anrys uit wat er precies is gebeurd met de tandarts en zijn zoon. 'De Gifmenger' is een hallucinante 4-delige documentairepodcast. Een spannend waargebeurd verhaal voor fans van true crime, occulte verhalen en wetenschap. De Gifmenger is een podcast van Het Geluidshuis voor Radio 1.

'Mistlicht'

Op de Instagram-pagina van Sven Speybrouck staat een foto van zijn mama. Het beeld is wazig. Dat was zij toen ook al. Het moet rond die tijd geweest zijn dat stilaan duidelijk werd dat ze dementie had. Ergens in de mist in haar hoofd zijn moeder en zoon elkaar kwijtgeraakt. Jaren later is die foto van zijn mama het vertrekpunt van Mistlicht, een zoektocht naar wat dementie met een mens doet. Sven Speybrouck zoekt lotgenoten van zijn moeder en luistert naar mensen met dementie, naar de mensen die voor hen zorgen en naar experts, in een poging het ongrijpbare te begrijpen en houvast te vinden. Voor zichzelf maar ook en vooral voor iedereen die vroeg of laat met dementie te maken krijgt. 'Mistlicht' is een podcast van Radio 1 in samenwerking met Cera, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.'

Groen gebladerte'

'Zeg mij wat je leest en ik zeg wie je bent.' Onder dat motto dook Tom De Cock eerder al in de boekenkast van Lisa Weeda, Anne-leen Van Offel, Sholeh Rezazadeh, Dalilla Hermans en Jens Meijen. Want de boeken die je in huis hebt zijn als schoenen: ze zeggen waar je vandaan komt, waar je heen gaat, en hoe hobbelig het pad tot hiertoe was. Tom De Cock trekt naar acht aanstormende talenten van Vlaams-Nederlandse bodem. Welke boeken hebben zij op de plank staan? Wat zegt dat over hen? En hoe komt dat in hun eigen werk tot uiting? Tom gaat op die manier niet alleen op zoek naar acht individuen, maar reflecteert ook over hun gemeenschappelijk DNA, en over welke klemtonen de nieuwe generatie legt. Volg het derde seizoen van 'Groen gebladerte' in Culture Club en luister naar 8 nieuwe podcastafleveringen vanaf zaterdag 10 september op VRT MAX.

'Nest'

Wat als je een pleegkind wil? Hoe aanwezig blijven de echte ouders? Hoe lang kan (en mag) het kind blijven? Welke impact heeft zoiets op het leven van een kind? Podcastmaker Anke Van Meer volgde 4 jaar lang het traject van haar broer en zijn vriend die samen een kind willen. Onderweg botsen ze op allerlei vragen. In de podcastreeks 'Nest' volg je het verhaal van een homokoppel met een kinderwens en duik je onder in wereld die al te vaak onbekend blijft. Vanaf midden november op VRT MAX.

MNM

MNM zet het najaar in met een knal en speelt op 30 augustus opnieuw een levensgroot spel verstoppertje met de tweede editie van The Catch. Twee MNM-dj's verstoppen zich in Disneyland Parijs en vijftig duo's van luisteraars gaan naar hen op zoek.

Dit najaar zijn er ook weer heel wat vaste waarden van de partij, Kawtar & Keyaert loodsen je opnieuw door de ochtend en Gillis & Govaerts zijn je trouwe gezelschap tijdens de spits.

Voor de vroege vogels of de extreme nachtraven is Manu Van Acker er vanaf maandag 5 september iedere ochtend van 4 tot 6 uur. En Wanne Synnave is je vaste partner van maandag tot donderdag tijdens de middag van 12 tot 13 uur.

Maar er is nog meer: MNM zet dit najaar in op een sterke beleving met een gloednieuwe editie van De Strafste School en de MNM1000. Maar de jongerenzender van VRT bestaat ook 5000 dagen en zorgt ervoor dat de luisteraar dit vanop de eerste rij kan meemaken.

Studio Brussel

Na een zomer vol ge-Switch wekt Fien Germijns weer elke ochtend de StuBru-luisteraars, samen met Thibault Christiaensen.

Vanaf maandag 5 september presenteert Pien Lefranc van maandag tot en met donderdag elke middag tussen 12 en 13 uur. En op vrijdag waagt ze zich tussen 13 en 19 uur aan 'Bijna Weekend!', nog tot de herfstvakantie in het gezelschap van Sam De Bruyn.

Eva De Roo keert terug naar de vooravond en gidst elke weekdag de Studio Brussel-luisteraars door de avondspits.

In 'Flo Late Late' neemt Flo Windey iedereen mee de avond en de nacht in. Alles mag en alles kan! Van maandag tot en met donderdag, tussen 21 uur en middernacht.

En met 'UNTZ' is een feestje nooit ver weg. Tomorrowland-revelatie Amber Broos loodst je de nacht in met non-stop beats en pure energie. Elke vrijdag en zaterdag, tussen 21 uur en middernacht.

Klara

Klara pakt uit met een wervelend najaar en trekt eropuit, met onder meer een nieuwe editie van Iedereen Klassiek in Brugge en de Klara Top 100. Eind september kampeert Klara alvast een week in het Antwerpse KMSKA, dat de deuren weer opent na een grondige renovatie die 12 jaar duurde.

Het is reikhalzend uitkijken naar de tiendelige podcast De Franse Revolutie, op basis van het gelijknamige boek van meesterverteller Johan Op de Beeck. Eerder was hij al te horen in podcasts over het Koninkrijk der Nederlanden (Het Verlies van België), Leopold II, Napoleon en Lodewijk XIV, De Zonnekoning.

Wanneer de dagen korten, komt op vrijdagavond het alom gewaardeerde 'Nachtbaders' terug, voor al wie van neoklassiek en andere bedwelmende tunes houdt. Dé manier om rustig aan je weekend te beginnen. Klara staat ook een dag stil bij ... stilte, een zo broodnodig iets in onze te drukke levens.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van zijn overlijden, wordt de Franse schrijver Marcel Proust herdacht. Klara is er ook live bij wanneer jazzgitarist Philip Catherine 80 wordt en blaast evenveel kaarsjes uit voor de verjaardag van Daniel Barenboim. Nog hommages zijn er voor César Franck (geboren in 1822) en Heinrich Schütz (overleden in 1672).

Eind december zegt Klara adieu aan 2022 middels vijf dagen Beste Wensen.

Streams De Tijdloze en Radio2 Benebene

Stijn Van de Voorde wordt, naast Roos Van Acker, de vaste stem van De Tijdloze. Vanaf maandag 5 september hoor je Stijn van 16 tot 18 uur live op de muziekstream. Roos presenteert 's ochtends van 8 tot 10 uur.

Radio2 Benebene blijft zorgen voor 24/7 muziek uit België en Nederland. Geniet de hele dag lang van artiesten van bij ons.

De Tijdloze en Radio2 Benebene zijn te beluisteren via DAB+, VRT MAX (De Tijdloze, Radio2 Benebene) digitale televisie of smartspeakers. Voor De Tijdloze kun je ook nog terecht in de StuBru-app en op stubru.be, voor Radio 2 Benebene in de Radio2-app en op radio2.be.