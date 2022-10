Post Oosteroever onder druk in nieuw seizoen 'Onder Vuur'

Vanaf 30 oktober wordt het elke zondagavond wat warmer op Eén, want het tweede seizoen van 'Onder Vuur' duikt opnieuw in de actie van de brandweervrienden en hun kazerne Post Oosteroever.

Louis Talpe, Lien De Graeve, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Dirk Van Dijck, Ann Tuts en Wouter Bruneel krijgen in het korps versterking van Jennifer Heylen, Guga Baúl en Gust Mestdach. Daarnaast zijn ook Lynn Van Royen, Ilse De Koe, Sebastiaan Dewaele en Joke Devynck (weer) te zien in dit nieuwe seizoen.

Post Oosteroever onder druk

We zijn een jaar later. De dood van hun geliefde brandweervriend Vincent heeft bij Post Oosteroever voor een gat gezorgd dat niet opgevuld geraakt. Niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk, want de Post kampt met onderbemanning. En ondanks hun verwoede pogingen krijgen Luitenant Dominique (Lien De Graeve) en Adjudant Orlando (Louis Talpe) ook geen extra budget om verouderd materiaal te vernieuwen. Wanneer de komst van een nieuw windmolenpark leidt tot aanhoudende rellen bij de visserij komt Post Oosteroever ongewild in de vuurlinie te staan. De opeenstapeling van incidenten dreigt de hechte ploeg uit elkaar te doen vallen en zet zo het voortbestaan van de kazerne op het spel.

Met vrijwilliger Manu (Gust Mestdach) en brandweerexpert Skippy (Jennifer Heylen) komt er broodnodige versterking, maar de twee moeten zich bewijzen om hun plaats binnen de groep te veroveren. Onder de toenemende druk van de nieuwe zonecommandant (Joke Devynck) wordt de vete met het rivaliserende Post Centraal op de spits gedreven en is er geen ruimte meer voor fouten. Een opdracht die er niet makkelijker op wordt wanneer uitgerekend Orlando begint te twijfelen aan zijn toekomst bij Post Oosteroever.

Het tweede seizoen van Onder vuur is geschreven door Toon Anthoni, Carl Plaisier, Joost Wynant, Nore Mataala en Bjorn Van Den Eynde, de regie is in handen van Joost Wynant en Jonas Baeckeland.

'Onder Vuur' wordt gemaakt door productiehuis Geronimo voor Eén, in co-productie met Fobic Films en met de steun van Stad Oostende en haar film office, Proximus, AXA Belgium, de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid, en met de medewerking van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

Hoe gaat het met de personages?

Orlando Foncke (Louis Talpe)

Het gaat Orlando voor de wind. Hij vormt terug een hecht gezin met Maaike en Noah en samen hebben ze het overlijden van hun dochter Louise een plaats kunnen geven. Op Post Oosteroever vormt Orlando een ijzersterke tandem met Dominique. Hij probeert zijn natuurlijke roekeloze kant wat meer te beteugelen, maar regelmatig neemt de brandweerpassie weer over. Orlando houdt nog steeds van gevaar. De harmonie in Orlando’s leven wordt verstoord wanneer Maaike een onverwachts voorstel krijgt.

Dominique Meersman (Lien De Graeve)

We zijn één jaar verder en Dominique is ondertussen helemaal vergroeid met Post Oosteroever en wordt op handen gedragen door haar team. Ze probeert dan ook koste wat kost de fusie tegen te gaan, maar dat geeft haar en de post geen ruimte voor fouten. Met Orlando heeft ze daarin een trouwe bondgenoot en rechterhand. Dominiques persoonlijke leven wordt helemaal door elkaar geschud wanneer haar lang verloren vader opnieuw opduikt in Oostende.

Patrick Sinnaeve (Sam Louwyck)

Patrick kan de fusieplannen van nieuw zonecommandant Céline De Vlaeminck, die het einde van Post Oosteroever betekenen, niet tegenhouden. En door zijn betrokkenheid bij de bouw van een nieuw windmolenpark komt hij ook in conflict te liggen met zijn eigen familie, een vissersclan met wie hij al jaren in onmin leeft. Wanneer zijn vissersfamilie verdacht wordt van een reeks brandstichtingen, komt Patrick in een positie terecht waar hij moet kiezen tussen het voortbestaan van zijn familie of Post Oosteroever.

Tom Lateur (Aimé Claeys)

Tom is niet langer rekruut, maar volwaardig brandweerman. Hij heeft zijn drugsverleden van zich afgeschud en heeft zijn blik vol op de toekomst gericht. Een toekomst waar hij samen met Nina een eigen plek koopt. En voor Tom kan dat niet snel genoeg gaan. Maar ook zijn brandweerhonger raakt niet gestild, zo verdiept hij zich meer en meer in de wereld van brandexpertise. Een interesse enkel toeneemt wanneer Post Oost te maken krijgt met een reeks brandstichtingen en een jonge, aantrekkelijke brandexpert langskomt.

Nina Gonzales (Alessia Sartor)

Nina is nog steeds dolverliefd op Tom, maar zit op een andere, tragere versnelling wat betreft hun toekomstplannen. Nina is gesteld op haar onafhankelijkheid en wil geen overhaaste stappen zetten. Hoe harder Tom duwt, hoe mee tegengas Nina geeft. Wanneer ze op interventie terug oog in oog staat met haar adoptieouders, voelt ze dat ze eerst haar verleden moet afsluiten voor ze naar de toekomst kan kijken. In haar zoektocht naar wat ze wil en wie ze wil zijn wordt ze heel close met ouderdomsdeken Henri.

Henri Maenhout (Dirk Van Dijck)

Vaste waarde Henri denkt, ondanks zijn leeftijd, nog niet aan stoppen. Toch kan Henri niet ontkennen dat het ‘kopke’ niet meer altijd fris is. Hij schrijft de kleine vergissingen bij de brandweer toe aan het feit dat hij na zijn shift overuren klopt op de oesterij van zijn broer Lukas, waar ook Nina bijklust. Maar wanneer de fouten zich blijven opstapelen, begint hij te beseffen dat zijn verstrooidheid mogelijk meer is dan hij dacht.

Boris Weber (Wouter Bruneel)

Chauffeur en brandweerman Boris woont intussen samen met centralist Katrien. Boris overschrijdt de grenzen van zijn beroep en van zijn relatie wanneer een vrouwelijk slachtoffer een gevoelige snaar bij hem raakt.

Noelle Hauspie (Ann Tuts)

Aan de oppervlakte is Noelle nog steeds de optimistische en empathische 'mama' van de kazerne, maar ze draagt een geheim mee waar de rest van de ploeg geen weet van heeft. Een geheim dat ze deels uit schaamte, maar vooral uit trots voor zich houdt.

Amber Demey (Jennifer Heylen)

Amber (bijnaam Skippy) is een brandexperte die werkt voor het parket. Skippy moet de branden lezen om te kunnen analyseren wat er is gebeurd. Niet simpel, want een brand wist vaak haar eigen sporen. Samen met Tom onderzoekt ze de reeks verdachte branden die Oostende teistert.

Anton Marquet (Guga Baúl)

De fusie met Post Centraal lijkt onafwendbaar. Toch zijn er al banden gesmeed. Anton, de leider van Post Centraal heeft een affaire met Dominique. Een verboden verbintenis tussen Post Oosteroever en Post Centraal. Maar wanneer Post Oosteroever en Centraal moeten samenwerken kan er maar één bevelvoerder on top zijn.

Manu De Cauter (Gust Mestdach)

Post Oosteroever kampt met personeelstekort. Brandweervrijwilliger Manu komt assisteren wanneer het Post Oosteroever te warm onder de voeten wordt. Als ambitieuze vrijwilliger wil hij een plek binnen de brandweerfamilie bemachtigen.

Beleef de 'Onder Vuur' escape room

Binnenkort kan je zelf in de voetsporen van brandweerkapitein Orlando Foncke stappen, met de mobiele 'Onder Vuur' escape room. Doorheen twee - afzonderlijk of gezamenlijk te spelen - kamers beleef je zelf het verhaal van het brandweerkorps van post Oosteroever in Oostende. Elke kamer heeft een eigen verhaal. Het ene spel neemt je mee in een huis in lichterlaaie, terwijl het tweede spel je deel laat worden van de brandweerwagen en het commandocentrum van waaruit je de brand zal moeten helpen blussen.

Nog meer 'Onder Vuur' beleef je met het nieuwe bordspel en met het boek 'Vuurproef', dat in Orlando's verleden duikt en terugkeert naar toen zijn dochtertje ziek werd. Beide zijn vanaf eind november verkrijgbaar.

'Onder Vuur' is een programma van Geronimo voor Eén.

'Onder Vuur', vanaf 30 oktober elke zondag om 20.40 uur op Eén en via VRT MAX.