Peter Van de Veire exclusief tv-gezicht SBS én blijft bij MNM

Foto: © VIER 2020

Peter Van de Veire had nieuws. Daarover teasde hij eerder deze week al op Instagram. En nu is bekend wat hij zo graag wilde delen.

Maandag start op MNM een nieuw seizoen van de 'Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' op MNM. Maar daarnaast is Peter Van de Veire vanaf vandaag als tv-maker exclusief verbonden aan SBS Belgium, van de zenders VIER en VIJF. Van de Veire zal er voor beide zenders programma's gaan maken. Aan zijn tv-carrière bij de VRT komt dus een eind.

Het is voor het eerst dat een schermgezicht twee contracten afsluit. Dat is in Vlaanderen nog nooit gebeurd. Bij VRT zijn ze blij dat Van de Veire ochtendradio blijft maken op MNM, jong radiotalent zal coachen én dat ze kunnen blijven beroep doen op zijn Eurosong-expertise. SBS ziet Peter Van de Veire dan weer graag komen 'voor veel leutige samenwerkingen op VIER en VIJF', aldus Annick Bongers die programmadirecteur van SBS is.

Momenteel draait Peter Van de Veire nog even aan 'Het Rad' bij VIER. Welke programma's daarna volgen is nog niet bekend. En maandag begint hij dus op MNM opnieuw aan 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'.

Bron: Het Laatste Nieuws