Opnames tweede seizoen 'De Container Cup' gestart

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Naast de start van heel wat nieuwe programma's zoals 'Big Brother', 'Boerenjaar', 'De Verhulstjes' en 'Junior Bake Off Vlaanderen', zet VIER 2021 extra goed in met opnames voor het tweede seizoen van 'De Container Cup'.

Na het grote succes vorig jaar trekken commentatoren Pedro Elias en Wesley Sonck en productiehuis Woestijnvis met hun container door heel Vlaanderen om er opnieuw Belgische topatleten te ontvangen en tot het uiterste te drijven. Deze week staat de container op heilige wielergrond: de Muur van Geraardsbergen. Eerder mochten enkele atleten ook al het beste van zichzelf geven in het Koning Boudewijnstadion. Het tweede seizoen van 'De Container Cup' zal in 2021 op tv te zien zijn. De startdatum en de atleten worden later pas bekendgemaakt.

Het concept van 'De Container Cup' blijft ongewijzigd: topsporters en Bekende Vlamingen nemen het dagelijks tegen elkaar op in een even heroïsche als unieke zevenkamp: roeien, lopen, schieten, klimmen, golfen, fietsen en gewichtheffen. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 12 op 2,2 meter. Ze krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten. Vorig jaar won veldrijder Mathieu van der Poel bij de mannen. Sprintster Hanne Claes was de sterkste bij de vrouwen.

'De Container Cup', dat tijdens de eerste lockdown in maart 2020 op VIER en Play Sports te zien was, was in het voorjaar goed voor gemiddeld 356.000 kijkers en 21,7% marktaandeel op de zenderdoelgroep VVA 18-54 in de vooravond. Later op de avond keken er nog eens gemiddeld 203.000 kijkers naar de herhaling, wat nog eens 18,7% marktaandeel opleverde. En met daarbovenop maar liefst 1.754.000 online views bleef de reeks ook in het buitenland niet onopgemerkt. De reeks werd in december nog genomineerd voor een Rose D’Or.