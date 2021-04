Ook Norah Gharib en Guga Baùl in nieuwe 'Nachtwacht'-film 'De Dag van de Bloedmaan'

Ook Norah Gharib en Guga Bal in nieuwe 'Nachtwacht'-film 'De Dag van de Bloedmaan'

Foto: Ketnet/VRT - © Studio 100 2021

Na het enorme succes van de eerste film 'De Poort der Zielen' in 2018 en de tweede film 'Het Duistere Hart' in 2019 krijgt de populaire Ketnet-reeks 'Nachtwacht' een derde bioscoopfilm: 'De dag van de Bloedmaan'. De opnames van de nieuwe prent zijn in volle gang.