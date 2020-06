Ontdek de eerste beelden van 'Black-Out' - VIDEO

Foto: Eén - @ VRT - Geert Van Hoeymissen 2018)

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in 'Black-Out', een spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne.

Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven.

Hillebrand geeft Michaël Dendoncker, Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. Terwijl Hillebrand verstrikt geraakt in een politiek kluwen, tast Dendoncker in het duister.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Geert Van Rampelberg die Michael Dendoncker speelt en Sara De Roo. Zij geeft gestalte aan Annemie Hillebrand, de premier van België. 'Black-out' wordt een reeks vol actie en politiek getouwtrek. Tegelijk roept ze prangende vragen op over ons energiebeleid van de afgelopen vijftien jaar.

Van Rampelberg en De Roo krijgen in de reeks het gezelschap van onder meer Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Tom Van Bauwel, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Mathijs F Scheepers, Louis Talpe, Matthieu Sys, Jelle De Beule en Anna de Ceulaer.

'Black-out', dit najaar op Eén.