Nieuwe tv-zender Podium 19 vanaf januari met breed cultuuraanbod in je huiskamer

De Vlaamse Kunstinstellingen starten samen een nieuwe tv-zender op: Podium 19 wordt een gezamenlijke, virtuele zaal waar, zolang die zalen de impact van het coronavirus voelen, nieuwe producties uit de vele Vlaamse cultuurhuizen aan het publiek getoond zullen worden.

Dat publiek kan elke dag vanuit de huiskamer genieten van een breed en divers aanbod uit de podiumkunsten, stuk voor stuk projecten uit de programmatie van de culturele organisaties in Vlaanderen.



Partners

De zeven Vlaamse Kunstinstellingen (Ancienne Belgique, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Opera Ballet Vlaanderen en Kunstencentrum Voo?uit) namen het initiatief voor deze zender. Zij financieren de opnames zelf, met een bijkomende steun van de Vlaamse Gemeenschap. De VRT, UiTinVlaanderen / publiq, Proximus en Telenet ondersteunen samen dit initiatief en sluiten zich aan als partners, zodat deze cultuurzender voor iedereen beschikbaar zal zijn.



Uniek project

In vele ons omringende landen worden bijzondere maatregelen genomen om de cultuursector te ondersteunen. De verregaande samenwerking tussen cultuurhuizen, bestaande tv-zenders en telecomoperatoren, ondersteund door de Vlaamse Overheid is echter uniek.



'In deze donkere coronatijden brengt Podium 19 toch enig licht. Als Vlaamse Regering steunen we dit initiatief dan ook met veel overtuiging. We willen hiermee de uitvoerende kunstenaars in Vlaanderen onderstutten en de grote artistieke rijkdom van de Vlaamse podiumkunsten in de kijker te zetten.' aldus minister-president Jan Jambon.



Dankzij Podium 19 kan de artistieke werking van de Vlaamse cultuurhuizen doorlopen, blijven de vele artiesten en ondersteunende teams aan het werk, en kan het publiek opnieuw genieten van hoogwaardige producties, zowel in ons land als daarbuiten.



Programmatie

Podium 19 start de uitzendingen in de derde week van januari. Je kan er elke dag terecht voor een veelzijdig aanbod uit de Vlaamse cultuurhuizen, met van donderdag tot zondag dagelijks minstens één tv-première. De definitieve programmatie wordt momenteel vastgelegd. Begin januari wordt het concrete uitzendschema gecommuniceerd.



Podium 19 - op tv en online, vanaf donderdag 21 januari 2021 op Proximus Pickx en Telenet en te herbekijken via VRT NU en Proximus Pickx.