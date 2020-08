Nieuwe beelden van 'Undercover' en 'Black-out' - VIDEO

Foto: Netflix/Eén - © De Mensen 2020

Vanaf zondag 6 september is het langverwachte tweede seizoen van 'Undercover' te zien op Eťn. Undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes) verlegt zijn actieterrein van een camping naar de country- en westernmanege van de broers Berger (Sebastien Dewaele en Wim Willaert).

Laurent en JP Berger zijn echte familiemensen die hun geliefden op handen dragen. Ze lijken gewone, brave mannen, die houden van countrymuziek, paarden, cowboyhoeden en linedance. Maar achter de volkse façade van hun El Dorado ranch runnen de broers op een meedogenloze manier een illegale wapenhandel. Bobs missie: infiltreren in de wereld van de Bergers en hen achter slot en grendel krijgen.

Ondertussen blijft Bobs verleden hem achtervolgen. De gevallen XTC-koning Ferry Bouman zweert in de gevangenis dat hij wraak zal nemen en niet zal rusten voor hij Bob en z’n collega Kim heeft laten boeten. En op de koop toe brengt Bobs dochter Polly hem in gevaar door in zijn verleden te graven, op zoek naar de waarheid over leven en werk van haar vader.

'Undercover', vanaf 6 september elke zondag om 20.45 uur op Eén.

'Black-out'

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in 'Black-out', een spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven.

Hillebrand geeft Michaël Dendoncker, Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. Terwijl Hillebrand verstrikt geraakt in een politiek kluwen, tast Dendoncker in het duister. Naast Geert Van Rampelberg en Sara De Roo in de hoofdrollen doen onder andere Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Louis Talpe en Jelle De Beule mee in deze meeslepende nieuwe reeks.

'Black-out', later dit najaar op Eén.