Nieuw VIER-programma zoekt publiek

Wie in augustus en september niet op reis gaat, heeft overschot van gelijk. Het hoogtepunt van de zomer beleeft u namelijk in de televisiestudio's van VIER. De zender biedt u graag een plek aan op de eerste rij van een gloednieuw programma over

Dat willen ze nog niet verklappen. Ze kunnen al wel beloven dat u essentiële kennis zal opdoen die nog van pas zal komen in uw verdere leven.

Fans van bovengemiddeld knappe, intelligente en grappige mensen moeten we teleurstellen, want onze gasten zijn onder meer: Jonas Geirnaert, Philippe Geubels, Natalia, Bart Cannaerts, Jani Kazaltzis, Jeroom Snelders, Erik Van Looy, Jelle De Beule, Elodie Ouedraogo, James Cooke, Ella Leyers en Rik Verheye. Inschrijven kan op de website van VIER!