Na Radio2 ook jongerenzender MNM in het nieuw: 'Totaal anders!'

De restyling van de VRT-zenders gaat volle kracht vooruit. Na de koerswijziging van de grootste familiezender Radio2 is nu MNM aan de beurt. De VRT-hitzender voor jongeren klinkt vanaf morgen helemaal anders!

'Vanaf morgen klinkt MNM totáál anders. De grootste verandering in meer dan 10 jaar', zo schrijft MNM-presentator en VRT-vormgever Bart De Raes op Twitter. Vanaf maandag 22 augustus om 6.00 uur zit de jongerenzender in een nieuw kleedje. 'De grootste verandering in meer dan 10 jaar', zo klinkt het. Meer details zijn er nog niet bekend. Of er ook grote wijzigingen komen in het programmaschema van de zender, weten we later deze week.

De restyling van de VRT-radiozenders lijkt dus een totaalpakket te worden. Eerder deze zomer kreeg Radio2 ook al een make-over en geraakte bekend dat het populaire programma 'De Madammen' na 15 jaar definitief stopt. Ook maakte de VRT voor de zomer al bekend dat het onlineplatform VRTNU een nieuwe naam krijgt.