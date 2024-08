MNM trapt het najaar af in een nieuw kleedje

MNM ziet er vanaf maandag 2 september anders uit én klinkt ook anders. De zender stelde een nieuw logo met bijhorende huisstijl voor. Een nieuwe baseline, een nieuwe ochtendshow en een nieuwe avondshow maken de vernieuwing compleet.

Sander Gillis, Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi in de ochtend

Vanaf 2 september staat de MNM-luisteraar op met 'De MNM Ochtendshow' met Sander Gillis, Maureen Vanherberghen en nieuw talent Imane Boudadi. Sander ruilt de avondspits in voor de ochtend en Imane verhuist van de middag naar de ochtend. Voorlopig doen Sander en Imane het uiteraard nog even met z’n tweetjes, want Maureen geniet nog tot eind dit jaar van ouderschapsverlof nadat ze in juli beviel van haar tweede dochtertje Léone. In januari keert ze terug naar MNM, al zal ze ook dit najaar af en toe al te horen zijn.

Samen vormt het trio een uitnodigende vriendenclub die nieuwsgierig is naar elkaars kleine, grote en soms moeilijke verhalen. Met de juiste song, flow en een eigen draai aan relevante topics, prikkelen ze elkaar om positiever, energieker en gelukkiger door de werkdag te komen.

Sander Gillis: 'Ik sta te springen om aan dit nieuwe avontuur te beginnen bij MNM, het is al jaren m’n droom om daar de ochtendshow te maken. En om dat nu te mogen doen op een vernieuwd en frisser MNM is echt zalig. Ochtendradio is voor mij het mooiste wat er is. Dat gevoel van samen op te staan en de dag te ontdekken spreekt me al heel lang aan. Ik heb het gevoel dat ik samen met Maureen en Imane een sterk team vorm om iedere ochtend een goeie mix te brengen tussen actualiteit en entertainment. Het ritme zal nog even wennen zijn, maar de goesting is alvast groter dan het slaaptekort.'

Maureen Vanherberghen: 'Als je al weet hoe iets gaat eindigen dan is het geen avontuur meer, toch? Zo stap ik hier ook in. Een jaar met een baby, een kleuter, twee zelfstandigen met een zotte agenda en opstaan met half Vlaanderen. Het leven neemt soms al eens een vaart. Dat geldt ook voor onze luisteraars. Hoe je dag gaat eindigen weet je nooit maar we proberen'm samen alleszins goed te starten!'

'Club Kawtar'

Een vertrouwde stem tijdens de avondspits. Vanaf 2 september begeleidt Kawtar Ehlalouch je naar huis. Bij 'Club Kawtar' is iedereen welkom! Van trucker tot student of van hot naar her? Kawtar draait de beste muziek en heet iedereen welkom in haar eigen club. Elke dag krijgt Kawtar het gezelschap van een bekend clublid. Onder meer Frances Lefebure maakt haar opwachting. Wie de rest van die clubleden zijn, hoor je binnenkort!

Op vrijdag geen 'Club Kawtar', maar dan hoor je wel Manu Van Acker en Charlotte Sieben in 'De Vrijdag is van Ons' want ja, de vrijdag is van hen.

MNM betaalt je rekening

De zender komt ook met een hoop nieuwe acties. In september gaat MNM rekeningen van luisteraars betalen. Want september is traditioneel een dure maand. Is die ene rekening van je nieuwe schoolboeken, de inrichting van je kot of je abonnement bij de sportclub er nét eentje te veel? MNM maakt het leven van haar luisteraars in september wat lichter. Twee weken lang betaalt MNM een hoop van die rekeningen terug aan trouwe luisteraars.

Het volledige nieuwe programmaschema start op 2 september. Meer nieuws over de andere nieuwe programma's volgt binnenkort.

Een nieuw logo en een nieuwe baseline: Make Life Sing

Na 13 jaar neemt MNM afscheid van de iconische baseline ‘Music and more’. Die maakt plaats voor de nieuwe slagzin 'Make Life Sing'. Want dat is wat MNM wil doen: het leven van haar luisteraars elke dag een beetje beter, leuker en vrolijker maken. Dat doet de zender natuurlijk met de grootste hits van vandaag en van de voorbije jaren.

MNM zal met de nieuwe baseline dus anders klinken, maar zal er ook anders uitzien. Vanaf 2 september lanceert de zender een nieuw logo en een nieuwe huisstijl die nauw aansluit bij de recente vernieuwing van de VRT-vormgeving. Op die manier wordt de jongste radio-zender van VRT net een beetje meer familie van de rest van de publieke omroep. De nieuwe vormgeving stelt MNM ook in staat om in een digitale wereld te blijven evolueren. Het logo en de bijhorende huisstijl zijn helemaal gemaakt voor alle digitale platformen die we vandaag en in de toekomst gebruiken.

Het nieuwe MNM-logo valt op door de felle kleuren en de ronde vormen. De vorm doet denken aan een opgeblazen 'M' en is op die manier zelfs herkenbaar zonder de geschreven 'MNM' in het logo. De basiskleuren geel en roze zorgen dan weer voor de nodige herkenning.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Het logo is nieuw, de kleurtjes zijn anders en de baseline verandert. Maar het hart van MNM blijft hetzelfde: dichtbij het leven onze luisteraars met de grootse hits en de leukste presentatoren. MNM maakt je leven leuker met muziek. Dus zet de radio luid en Make Life Sing!'

De rebranding van MNM kwam tot stand door een samenwerking tussen VRT en het gerenommeerde internationale bureau Saffron. De nieuwe stijl is vanaf 2 september overal te zien: op VRT MAX, op DAB+, op Instagram…