MNM knalt helemaal in het nieuw uit je radio

Vanaf vandaag klinkt MNM helemaal anders, ziet er ook volledig anders uit én zitten er heel wat nieuwe programma's en acties in de programmatie van dit najaar.

'Make Life Sing', de nieuwe baseline, loopt als een rode – zeg liever roze draad – doorheen het hele schema. Want dat is wat MNM wil doen: het leven van haar luisteraars elke dag een beetje beter, leuker en vrolijker maken. Veel om naar uit te kijken, nog steeds met de grootste hits en de leukste presentatoren.

'De MNM Ochtendshow'

Met Sander Gillis, Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi

Vanaf vandaag tussen 6.00 en 9.00 staat de MNM-luisteraar op met 'De MNM Ochtendshow' met Sander Gillis, Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi. Voorlopig doen Sander en Imane het nog even met z’n tweetjes, want Maureen geniet nog tot eind dit jaar van ouderschapsverlof nadat ze in juli beviel van haar tweede dochtertje Léone. In januari keert ze terug naar MNM, al zal ze ook dit najaar af en toe al te horen zijn.

Samen vormen ze een uitnodigend trio dat nieuwsgierig is naar elkaars kleine, grote en soms moeilijke verhalen. Met de juiste song, flow en een eigen draai aan relevante topics, prikkelen ze elkaar om positiever, energieker en gelukkiger door de werkdag te komen. Opstaan en gaan, met Sander, Maureen en Imane!

'Alles geven tussen 6 & 7' verhuist samen met Sander naar de ochtend en wordt een vaste dagelijkse afspraak. Een verzoekuur met platen die je zin geven in de dag.

Elke dag is er ook de MNM-hitquiz. De luisteraars kunnen elke dag minstens 50 euro aan concerttickets winnen.

Aan dit nieuwe trio kan je maar beter wennen, want 22 minuten stomme vragen is voortaan in de handen van de drie ochtendpresentatoren. Vanaf vrijdag 13 september te horen én te zien op de kanaalpagina van MNM op VRT MAX.

'Repeat? Doen we niet!'

Met Brahim Attaeb en Anke Goergen

Tijdens de werkdag krijgt de luisteraar het gezelschap van Brahim (tussen 9.00 en 12.00 uur) en Anke (tussen 12.00 en 16.00 uur). Ze zorgen voor de ideale soundtrack tijdens het werken. En tijdens die uren hoor je nooit twee keer dezelfde song!

Vanaf vandaag volgt er meteen een actieweek. Betrapt de luisteraar tijdens 'Repeat? Doen we niet!' de presentatoren toch op twee keer dezelfde song? Dan wint hij of zij 1000 euro!

'Club Kawtar'

Met Kawtar Ehlalouch

Kawtar nodigt je elke namiddag van maandag tot donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur uit om bij haar club te komen. Ze krijgt elke dag bezoek van een vaste bekende gast, meteen ook lid van de club. Frances Lefebure is alvast van de partij. Wie de andere drie clubleden worden, hoor je snel, maar ook luisteraars kunnen lid worden van de club.

Kawtar heeft er een hele club bij, maar Anushka Melkonian is al langer lid van die club. Besties Kawtar en Anushka zijn vanaf woensdag 4 september ook terug met hun podcast Bless the mess!

MNM betaalt je rekening

In september heeft MNM ook aandacht voor de koopkracht van de luisteraars. Want september is traditioneel een dure maand. Is die ene rekening van je nieuwe schoolboeken, de inrichting van je kot of je abonnement bij de sportclub er nét eentje te veel? MNM maakt het leven van haar luisteraars in september wat lichter. Twee weken lang betaalt MNM een hoop van die rekeningen terug aan trouwe luisteraars én geeft de zender heel wat tips & tricks om geld te besparen.

'Robin van de Radio'

Met Robin Keyaert

'Robin van de Radio' haalt van maandag tot donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur alles uit de kast om je mee te nemen op een hilarische radiotrip vol verrassingen. Van zelfgemaakte songs voor luisteraars tot personages als 'De West-Vlaamse Waarzegger'. De lijnen staan open, dus bel in bij Robin Keyaert en doe mee met 'Robin van de Radio'!

'De Vrijdag is Van Ons'

Met Manu Van Acker en Charlotte Sieben

Voortaan sluit de MNM-luisteraar de werk- of schoolweek af met Manu Van Acker en Charlotte Sieben. En het wordt out with a bang! Samen vieren ze dat de week er alweer op zit en gaan ze, samen met de luisteraar, goedgezind het weekend in. Elke week komt er ook een bekende vrijdagvriend op bezoek. Spoel de week door met Manu en Charlotte in 'De Vrijdag is Van Ons!', elke vrijdag vanaf 20 september tussen 16.00 en 19.00 uur.

MNM DJ's in het weekend

Met Nina Black, DJ Licious en Laura Govaerts

Ook in het weekend is MNM er voor de luisteraar met de beste DJ's en de beste vibes! Op vrijdag is Nina Black Friday er tussen 19.00 en 22.00 uur. Daarna neemt DJ Licious het over met zijn energieke beats. Tune in op zaterdag tussen 19.00 en 22.00 uur voor Magik Saturday met niemand minder dan Laura Govaerts en MagiK!

'MNM50'

Met Charlotte Sieben

De MNM50 is al sinds de start van MNM een vaste waarde. Dat blijft in de nieuwe programmatie onveranderd. De hitlijst van de MNM-luisteraar krijgt wél een andere stem. Charlotte Sieben duikt wekelijks samen met de luisteraars in de vijftig beste platen gekozen door de luisteraar.