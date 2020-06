Maureen, Sieg, Dempsey en Nico brengen buurten samen in nieuwe 'Helden'-avonturen

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Vanmorgen waren de 'Helden' Maureen, Sieg, Dempsey en Nico te gast in Kingsize Kotlive met groot nieuws: deze zomervakantie zullen de 'Helden' nieuwe avonturen beleven in Heldentoeren.

Samen met de Ketnetters, de gezinnen en de buurten zullen Maureen, Sieg, Dempsey en Nico geweldige speelplekken bouwen waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en avonturen beleven. Zo brengen de Helden de kinderen, gezinnen en buurten opnieuw samen na wekenlang binnen te moeten blijven.

Maureen, Sieg, Dempsey en Nico kijken er alvast naar uit: 'We hebben er keiveel zin in om samen met de kinderen te ravotten, te bouwen en de boel op stelten te zetten. Iedereen moest zo lang binnen blijven, tijd om er nu met z’n allen terug volop in te vliegen. Tsjik tsjak vollenbak!'

Heldhaftige speelplekken in 'Heldentoeren'

We hebben er een aantal bizarre weken opzitten. Iedereen moest 'in zijn kot' blijven, kinderen mochten niet langer naar school, contact met anderen werd tot het minimum beperkt... De Helden Maureen, Sieg, Dempsey en Nico willen zich daarom deze zomervakantie inzetten om de kinderen, gezinnen en buurten op een veilige manier weer samen te brengen en te verbinden.

In 'Heldentoeren' trekken de Helden 6 weken lang naar de straten, pleintjes en velden in Vlaanderen, om ze samen met de Ketnetters extra Heldhaftig te maken. Ze creëren samen met de kinderen een magische plek die de kinderen en de buurt samenbrengt tijdens het bouwen. De Helden slaan daarvoor telkens hun tenten op in de straat of op het plein. Er is een goede reden waarom ze ergens zijn: het ontbreekt de kinderen en de buurt aan een toffe speelruimte. En daar gaan de Helden mee aan de slag met al hun enthousiasme en geschifte ideeën. Ze zullen samen met de kinderen ter plaatse iets ongelofelijks bouwen en zo ook de kinderen thuis veel plezier en inspiratie bezorgen.

'Heldentoeren', vanaf maandag 21 september op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app.