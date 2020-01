'#LikeMe' is terug! - VIDEO'S

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Ketnetters en hun ouders hebben er maanden naar uitgekeken, en zondag 12 januari was het eindelijk zo ver: de muzikale Ketnet-reeks '#LikeMe' is terug!

De eerste aflevering van het tweede seizoen werd zondagochtend uitgezonden op Ketnet. De cast van '#LikeMe' was voor de gelegenheid aanwezig tijdens de 'Kingsize Live' en bevestigde aan de kinderen dat er een derde seizoen aankomt van de populaire reeks.

Tijdens de eerste aflevering #NEWBEGINNING ontdekten de Ketnetters hoe het met Caro en haar vrienden gaat, nadat Caro op het einde van seizoen 1 terug met haar vader terug naar de Ardennen verhuisde. Daar woont ze nu nog steeds, maar Caro mist haar vrienden in Antwerpen enorm. Ook Vince probeert de draad terug op te pikken. Ondertussen maakt Yemi, die Kyona erg mist, kennis met Maria. Nieuweling Scott zorgt al snel voor problemen.

Klassiekers in een nieuw jasje

'#LikeMe' is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte. De reeks bevat heel wat bewerkingen van Nederlandstalige klassiekers. De liedjes uit #NEWBEGINNING kent u ongetwijfeld nog van vroeger: 'J'aime la vie' van Sandra Kim en 'Ik ben verliefd op jou' van Paul Severs. Caro zingt uitzonderlijk ook een nummer in het Frans; de Belgische klassieker 'j'aime la vie'. Ontdek hieronder de originele versie en de nieuwe versie van de cast van '#LikeMe'.

Sandra Kim: J'aime la vie

In #NEWBEGINNING brengt Pommelien samen met Vince een nieuwe versie van de Belgische klassieker 'J'aime la vie'.

Paul Severs: Ik ben verliefd op jou

Nieuwe afleveringen van '#LikeMe': elke vrijdagnamiddag op Ketnet.be en in de Ketnet-app. En elke zondag om 8.55 uur op Ketnet.

Op Ketnet.be, in de Ketnet-app zijn heel wat extra's terug te vinden: Dance #LikeMe, Sing #LikeMe en Vlog #LikeMe.

'#LikeMe' is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic.