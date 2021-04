Liese, Jill of Nick? Wie wint 'Big Brother 2021'?

Na meer dan drie maanden komt het 'Big Brother'-experiment donderdagavond tot zijn einde. Al snel werden de bewoners overvallen door geheime opdrachten, spannende spellen in de gameroom, vele emoties en uitspraken uit hun verleden. Het was een rollercoaster aan emoties.

Nadat afgelopen dinsdag Michel op de valreep het huis moest verlaten blijven Nick, Jill en Liese over als finalisten van 'Big Brother 2021'.



Alle drie zitten ze al bijna 100 dagen in het huis, maar slecht één iemand kan met de pot van momenteel 60 405,50 euro het huis verlaten en mag zichzelf dus de winnaar van 'Big Brother 2021' noemen.



Liese, Jill & Nick

De 28 jarie Liese ging op oudejaarsavond het huis in en zit dus al van dag één in het 'Big Brother'-huis. Ze kan niet wachten om terug bij haar vriend Soufian te zijn, alvast een hele prestatie om 100 dagen in het huis te zitten.



Nick kwam samen in het midden van de nacht met Els het huis binnen geslopen. Zijn opdracht? Het 'Big Brother'-huis ’s nachts insluipen en een bed vinden in een nog geheime slaapkamer.



Jill kwam als laatste van de drie het huis binnen door het dozenspel en mocht hierdoor het huis betreden samen met Zoey en René.



'Big Brother: De Finale' is te volgen op Play4 en goplay.be , donderdag 8 april om 21.30, in de liveshow gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.